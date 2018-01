Sefaz apreende 290 smartphones sem nota fiscal

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) apreendeu 290 smartphones, no último dia 26 de dezembro, no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Os aparelhos, com origem em uma empresa de São Paulo, tinham como destino um estabelecimento comercial de Cuiabá e foram transportados sem notas fiscais.

A equipe da unidade fazendária que opera no local lavrou um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 139,6 mil referentes ao pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e multa.

A empresa destinatária terá 30 dias para regularizar a infração perante o fisco estadual.