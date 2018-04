Sede do Centro de Inteligência Integrada da Região Norte será em Belém

O Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da Região Norte será sediado em Belém (PA). A escolha pela capital paraense, formalizada hoje (13), foi tomada em função do recrudescimento da violência no estado nas últimas semanas, que culminou com a tentativa de invasão do Complexo Prisional de Santa Izabel na região metropolitana de Belém, na última terça-feira (10), que resultou em 22 mortes.

Este será o segundo de cinco centros regionais de inteligência no contexto de uma rede nacional. O primeiro centro, que será sediado em Fortaleza, está em fase de implantação, e será responsável pelas atividades integradas de inteligência em todo o Nordeste.

Segundo o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, outros eventos influenciaram na escolha de Belém, como o assassinato de pelo menos 17 policiais militares de janeiro até agora; 12 homicídios ocorridos na tarde de segunda-feira (9) e as recorrentes tentativas de resgate de presos do Complexo Prisional de Santa Izabel.

A rede de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública é composta por agentes de inteligência de todos os estados que as compõem, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O objetivo é unificar a ação de combate ao crime organizado.

