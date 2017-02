Em breve o Tribunal de Contas do Estado (TCE) deve ganhar um novo conselheiro. A informação extra-oficial é que um secretário do governo Pedro Taques (PSDB) vai para o órgão com as bênçãos dos deputados estaduais. O nome do secretário não foi divulgado para não atrapalhar as negociações. No entanto, comentam que é uma pessoa bem próxima do governador.