Secretaria de Segurança faz operação para coibir o roubo de veículos no Rio

A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro deflagrou na noite desta quinta-feira (12), a Operação Dínamo com a finalidade de combater o roubo de veículos em áreas onde este tipo de delito é alta. A delimitação da área foi feita com base em dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

A operação conta com homens das Forças Armadas, além das polícias Civil e Militar, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança, que atuam de forma integrada no patrulhamento das zona norte, sul e oeste, além da Baixada Fluminense e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

De acordo com o secretário de Segurança, general Richard Nunes, o planejamento operacional das forças de segurança, baseado na análise das manchas criminais, “é imprescindível para uso dos recursos disponíveis e tornar o policiamento mais eficaz para respostas rápidas aos problemas da criminalidade”.

O general Richard Nunes, o chefe da Polícia Civil, delegado Rivaldo Barbosa e o comandante-geral da Polícia Militar, estão coordenando pessoalmente a operação, no Largo da Segunda-Feira, na Tijuca, zona norte do Rio.

Fonte: Agência Brasil