Scooby Doo e Supernatural? Veja o trailer do crossover!

E aí? Vocês estão preparados para o Scoobynatural?

A Entertainment Weekly divulgou nesta quinta, 08, o primeiro teaser do crossober entre Supernatural e Scooby Doo! Dá uma olhada:

No episódio, Dean e Sam serão sugados por uma televisão e vão parar em um episódio de Scooby Doo!

“Assim que eles superam o deslumbramento de estarem em um desenho animado, duas coisas acontecem”, explicou o produtor Robert Singer para a EW. “Eles dizem: ‘Bom, a gente já esteve em uma situação dessa com o Trickester [o Arcanjo Gabriel, que gosta de pregar peças na dupla] e eu acho que a gente deve agir conforme a música’. E então eles percebem que estão em um episódio de Scooby Doo, o que deixa o Dean muito empolgado porque esse era o desenho predileto dele quando era criança”.

E esse fato ajuda os irmãos Winchester. Dean reconhece o episódio em que eles estão, porém a presença dos dois altera algumas coisas: por exemplo, traz um monstro nível-Supernatural para uma participação especial. E, dessa vez, o monstro não vai ser só um homem com uma máscara, como costuma acontecer em Scooby-Doo.

O episódio vai ao ar na CW no dia 29 de março.

Fonte: Vírgula UOL