Scarllet Johansson viverá homem trans nos cinemas

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson vai viver um homem trans no cinemas em uma produção que será assinada pelo diretor Rupert Sands, de Ghost In The Shell.

Ainda não há informações sobre o nome do produção e outros nomes que estarão no elenco, mas as filmagens estão marcadas para começar em fevereiro de 2019.

Vale lembrar que Scarlett está escalada para o próximo filme da franquia Vingadores, que tem lançamento previsto para 2019.

Fonte: Vírgula UOL