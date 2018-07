Scarlett Johansson responde críticas por ser escalada para viver homem trans no cinema

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson foi escalada para viver um homem trans em um novo filme de Rupert Sands, diretor de Ghost in The Shell.

Algumas atrizes transgêneros questionaram a decisão de ter uma mulher cis gênero no papel. Scarlett respondeu por meio de sua assessoria de imprensa e citou trabalhos premiados de atores que viveram transgêneros no cinema.

“Diga a elas que podem se dirigir diretamente aos representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto e Felicity Huffman para receberem seus comentários”, afirmou.

Jamye Clayton, de Sense 8, não gostou nadinha da resposta. “Os atores que são trans nunca chegam a fazer uma audição para qualquer outro papel que não dos personagens trans. Essa é a realidade. Nós não podemos participar das audições. Atores que são trans como personagens não trans. Eu te desafio”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL