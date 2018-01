Scarlett Johansson ganhará US$ 25 milhões para fazer filme solo da Viúva Negra

(Foto: divulgação)

Segundo informa o Daily Mail, o cachê de Scarlett Johansson para fazer o filme solo da Viúva Negra será de US$ 25 milhões. Com este valor, a atriz se torna uma das mais bem pagas de Hollywood, ao lado de Emma Stone, Jennifer Aniston e Jennifer Lawrence, que já receberam o mesmo valor por trabalhos anteriores.

Só que, Johansson pode ir além nos seus lucros pelo filme: a atriz receberá uma compensação bônus de mais US$ 6 milhões caso o longa venha a ultrapassar os US$ 900 milhões arrecadados nas bilheterias, diz o site. E tem mais, se os agentes de Johansson conseguirem acertar a sua participação como produtora do filme, o valor do cheque será ainda mais elevado.

O filme solo da Viúva Negra será escrito por Jac Schaeffer e não tem data para estrear. Antes disso, Johansson estará em Vingadores – Guerra Infinita, que chega aos cinemas brasileiros em 26 de abril de 2018.

Saiba quem são artistas mais ricos

1 de 21

#1 George Lucas, US$ 5.1 bilhões

George Lucas é diretor de cinema, roteirista, produtor e homem de negócios

Créditos: Divulgação

#2 Dina Merrill, US$ 5 bilhões

Dina Merrill é atriz, filantropa, herdeira

Créditos: Divulgação

#3 Steven Spielberg, US$ 3,7 bilhões

Steven Spielberg é diretor, roteirista, produtor

Créditos: Divulgação

#4 Oprah Winfrey, US$ 3,2 bilhões

Oprah Winfrey é empresária, apresentadora

Créditos: Divulgação

#5 Jami Gertz, US$ 2 bilhões

Jami Gertz é atriz e filantropa

Créditos: Divulgação

#6 Paul McCartney, US$ 1,2 bilhão

Paul McCartney é músico

Créditos: Divulgação

#7 Slavica Ecclestone, US$ 1,2 bilhão

Slavia Ecclestone é ex-modelo

Créditos: Divulgação

#8 JK Rowling, US$ 1 bilhão

JK Rowling é escritora e produtora de cinema

Créditos: Divulgação

#9 David Copperfield, US$ 900 milhões

David Copperfield é mágico

Créditos: Divulgação

#10 Jerry Seinfeld, US$ 870 milhões

Jerry Seinfeld é comediante e estrela da TV

Créditos: Divulgação

#11 Jacqueline Gold, US$ 860 milhões

Jacqueline Gold é autora de livros, mulher de negócios, executiva-chefe da Gold Group International

Créditos: Divulgação

#12 Herb Alpert, US$ 850 milhões

Herb Alpert é músico e executivo da indústria

Créditos: Divulgação

#13 Dr Dre, US$ 830 milhões

Dr. Dre é rapper, ator, empresário e produtor

Créditos: Divulgação

#14 Jim Davis, US$ 800 milhões

Jim Davis é cartunista

Créditos: Divulgação

Madonna

Madonna é a Madge

Créditos: Divulgação

#16 P Diddy, US$ 760 milhões

P Diddy é rapper, ator, produtor e estilista

Créditos: Divulgação

#17 Bono, US$ 700 milhões

Bono é músico

Créditos: Divulgação

#18 Celine Dion, US$ 700 milhões

Celine Dion é musicista e empresária

Créditos: Divulgação

#19 James Cameron, US$ 700 milhões

James Cameron é diretor de cinema

Créditos: Divulgação

#20 James Patterson, US$ 700 milhões

James Patterson é escritor

Créditos: Divulgação

Jay-Z

O rapper e empresário atende por Hova

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL