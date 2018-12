A Saúde da Capital é minha responsabilidade e nossa prioridade

Com a saída do secretário de Saúde, alguns podem se questionar, e agora? Como fica o novo Pronto Socorro? Eu respondo com toda a certeza e firmeza que meu cargo exige junto à população cuiabana: o Pronto Socorro será entregue este mês e nada vai tirar o meu foco de implantar um novo ciclo na Saúde da Capital.

Por isso estou convocando o procurador do Município, Luiz Antônio Possas de Carvalho, que, interinamente, irá assumir a pasta da Saúde, acumulando também a Procuradoria Geral do Município. Possas irá fazer uma ação imediata na Secretaria Municipal de Saúde tendo autonomia para rever contratos, fazer o levantamento dos servidores – junto ao RH – fortalecer as relações com o órgão de controle interno e externo – dando mais transparência –, ampliar a relação harmônica e respeitosa com o Ministério Público, acelerar os procedimentos já iniciados, dentre eles a entrega, este mês, do Novo Pronto Socorro de Cuiabá – que é a obra mais importante dos últimos tempos na nossa cidade.

Possas terá ainda outra missão, fazer um balanço dos dois anos da gestão, projetar os próximos anos e concluir o nosso grandioso projeto que é a quebra de paradigmas na saúde, apresentando um modelo inédito de gestão que tenho certeza, será o início de um novo ciclo. Daremos mais detalhes desse projeto quando finalizado, mas a princípio já posso dizer que este novo ciclo significa inverter a pirâmide e priorizar a atenção básica. Para se ter uma ideia, hoje “investimos” grande parte do nosso tempo e recursos apenas ‘apagando incêndios’ no Pronto Socorro de Cuiabá. Isso irá acabar, pois temos um planejamento para seguir, com o compromisso de modernizar e humanizar a saúde pública em Cuiabá.

Tenho certeza de que, assim como na Procuradoria, Luiz Antônio Possas de Carvalho realizará um excelente trabalho neste tempo em que estiver à frente da Saúde cuiabana.