Sasha Meneghel responde perguntas de fãs e tira dúvida sobre ter nascido com anomalia genética

Sasha Meneghel entrou na nova onda do Instagram e resolveu responder algumas perguntas – muitas bizarras! – de seus seguidores.

A filha da apresentadora Xuxa contou que não tem silicone e nunca fez preenchimento labial, que pesa 60 kg e que segue namorando o ator Bruno Montaleone.

Um fã resolveu questionar a jovem se ela “peida” e bem-humorada afirmou: “Quem não?”. Além disso, pôs fim a um boato que rola da na internet há alguns anos.

Segundo algumas teorias, Sasha teria nascido com uma anomalia genética. Portanto, um fã perguntou sem cerimônias: “É verdade que você nasceu sem c*?”. “Pô, até onde eu sei, tenho sim! Não sei de onde vocês tiram isso! Hahahahaha”, afirmou a estudante de moda.

Fonte: Vírgula UOL