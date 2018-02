Sasha mata a saudades e posta foto trocando beijos com o namorado

Reprodução/Instagram Sasha e Bruno Montaleone

Ao que tudo indica, Sasha Meneghel está no Rio de Janeiro e está aproveitando cada segundo para mata a saudade que tem do namorado, o ator Bruno Montaleone.

Na última sexta-feira (23), a atriz postou uma foto romântica em seu Stories, em que aparece beijando o rapaz. A filha de Xuxa Meneghel estuda moda em Nova York, nos Estados Unidos.

Reprodução/Instagram Sasha e Bruno Montaleone

Sasha e Bruno assumiram que estavam namorando durante o Ano Novo.

