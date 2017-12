Sasha aparece com ator Bruno Montaleone e levanta suspeitas de namoro

Reprodução Sasha postou uma foto misteriosa ao lado de Bruno

Sasha Meneghel está no Brasil! Mais precisamente em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, para passar o Réveillon. A filha de Xuxa agitou as redes sociais ao postar uma foto ao lado do ator Bruno Montaleone, que viveu Glauco em Malhação – Seu Lugar no Mundo.

Bruno também postou uma foto em que Sasha aparece mandando um beijo. Não precisou muito para os fãs começarem a especular sobre um romance e shippar o casal.

Reprodução/Instagram Sasha e Bruno em foto postada pelo ator

“Sasha, vem cá! Verdade mesmo que tu tá de crush? Eu não tava preparado. Vocês estavam? Ninguém estava”, brincou um seguidor. “Coisa mais linda esse casal! Posta mais @sashameneghel Apaixonada por vocês! Muito gostosinhos! Amo”, comentou outra seguidora.

“Seja lá o que você e a Sasha estão tendo gostaria que soubesse que eu amei muitoooo ver vocês dois juntos! Sejam felizes sendo amigos, ficantes, namorados, noivo , casados enfim… Apenas sejam felizes !”, escreveu um terceiro.

Fonte: Vírgula UOL