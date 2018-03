Sargento da PM é mais um policial assassinado no Rio

O sargento da Polícia Militar (PM) Rogério Lima dos Santos, de 37 anos, morreu durante uma operação ontem (19) na favela da Caixa D'Água, em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo o Disque Denúncia, o sargento foi o trigésimo policial assassinado neste ano no estado do Rio de Janeiro.

Santos estava na Polícia Militar há 18 anos e era solteiro. O Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do sargento.

Quem tiver informações pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; central telefônica (21) 2253-1177; por meio do Facebook/(inbox), https://www.facebook.com/procurados.org/; ou pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ.

Fonte: Agência Brasil