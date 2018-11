Sarah Michelle Gellar é acusada de gordofobia por foto de lingerie

Sarah Michelle Gellar

Leia maisÍcone da música alternativa, Soul Asylum se junta ao L7 para show …Tradição real pede que convidados subam na balança antes e depois …

Sarah Michelle Gellar causou polêmica ao postar uma foto de lingerie. A atriz foi acusada de gordofobia por conta do que escreveu no Instagram.

Na legenda, escreveu: “Vou apenas pendurar essas fotos pela minha casa como um lembrete para não comer demais na quinta-feira”. Na última quinta, foi celebrado o Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos.

Sarah Michelle Gellar

Gellar, então, decidiu se desculpar. “Veio à minha atenção que algumas pessoas acham que eu fui gordofóbica com esse post. Essa não foi nem de longe minha intenção”, afirmou.

“Amo o Dia de Ação de Graças e, infelizmente, os meus olhos são, muitas vezes, maiores que a minha barriga. Tendo a comer tanto que passo mal. Esse foi um lembrete vem humorado para eu não fazer isso”, explicou.

Para finalizar, pediu desculpas. “Sinto muito que as pessoas tenham se ofendido com minha tentativa de humor. Qualquer um que me conhece sabe que que nunca tentaria humilhar qualquer pessoa, por qualquer motivo”, completou.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Ashley Graham

A número 1! A americana de 28 anos é a mais famosa modelo plus size do mundo e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi a primeira mulher curvilínea a aparecer de biquíni na tradicional revista Sports Illustrated, além de também estrelas inúmeras capas de grandes publicações que não abrem tanto espaço para o lado real da moda. Mas, entre algumas plus size, Ashley é considerada “magra” e já enfrentou críticas por não ter barriga, por exemplo.

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

A número 1! A americana de 28 anos é a mais famosa modelo plus size do mundo e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi a primeira mulher curvilínea a aparecer de biquíni na tradicional revista Sports Illustrated, além de também estrelas inúmeras capas de grandes publicações que não abrem tanto espaço para o lado real da moda. Mas, entre algumas plus size, Ashley é considerada “magra” e já enfrentou críticas por não ter barriga, por exemplo.

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

A número 1! A americana de 28 anos é a mais famosa modelo plus size do mundo e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi a primeira mulher curvilínea a aparecer de biquíni na tradicional revista Sports Illustrated, além de também estrelas inúmeras capas de grandes publicações que não abrem tanto espaço para o lado real da moda. Mas, entre algumas plus size, Ashley é considerada “magra” e já enfrentou críticas por não ter barriga, por exemplo.

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

A número 1! A americana de 28 anos é a mais famosa modelo plus size do mundo e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi a primeira mulher curvilínea a aparecer de biquíni na tradicional revista Sports Illustrated, além de também estrelas inúmeras capas de grandes publicações que não abrem tanto espaço para o lado real da moda. Mas, entre algumas plus size, Ashley é considerada “magra” e já enfrentou críticas por não ter barriga, por exemplo.

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

A número 1! A americana de 28 anos é a mais famosa modelo plus size do mundo e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi a primeira mulher curvilínea a aparecer de biquíni na tradicional revista Sports Illustrated, além de também estrelas inúmeras capas de grandes publicações que não abrem tanto espaço para o lado real da moda. Mas, entre algumas plus size, Ashley é considerada “magra” e já enfrentou críticas por não ter barriga, por exemplo.

Créditos: Reprodução

Tess Holliday

A pioneira! A americana de 31 anos é uma das primeiras ativistas de positividade em relação ao corpo. Mesmo dentro do universo plus size, ela é uma exceção, já que tem um dos maiores manequins do mercado. Ela usa 56. E, por isso, foi a primeira modelo tão curvilínea da história a assinar com uma grande agência internacional. Ela tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Tess Holliday

A pioneira! A americana de 31 anos é uma das primeiras ativistas de positividade em relação ao corpo. Mesmo dentro do universo plus size, ela é uma exceção, já que tem um dos maiores manequins do mercado. Ela usa 56. E, por isso, foi a primeira modelo tão curvilínea da história a assinar com uma grande agência internacional. Ela tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Tess Holliday

A pioneira! A americana de 31 anos é uma das primeiras ativistas de positividade em relação ao corpo. Mesmo dentro do universo plus size, ela é uma exceção, já que tem um dos maiores manequins do mercado. Ela usa 56. E, por isso, foi a primeira modelo tão curvilínea da história a assinar com uma grande agência internacional. Ela tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Tess Holliday

A pioneira! A americana de 31 anos é uma das primeiras ativistas de positividade em relação ao corpo. Mesmo dentro do universo plus size, ela é uma exceção, já que tem um dos maiores manequins do mercado. Ela usa 56. E, por isso, foi a primeira modelo tão curvilínea da história a assinar com uma grande agência internacional. Ela tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Tess Holliday

A pioneira! A americana de 31 anos é uma das primeiras ativistas de positividade em relação ao corpo. Mesmo dentro do universo plus size, ela é uma exceção, já que tem um dos maiores manequins do mercado. Ela usa 56. E, por isso, foi a primeira modelo tão curvilínea da história a assinar com uma grande agência internacional. Ela tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

A nossa segunda Gisele Bündchen! Fluvia é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos, onde estudou inglês e trabalhou como babá e faxineira. Foi dentro de um ônibus em 2003 que um agente perguntou se ela já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Desde então, a brasileira e seu manequim 48 já rodaram o mundo em campanhas de moda, ensaios de revistas e muito sucesso!

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

A nossa segunda Gisele Bündchen! Fluvia é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos, onde estudou inglês e trabalhou como babá e faxineira. Foi dentro de um ônibus em 2003 que um agente perguntou se ela já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Desde então, a brasileira e seu manequim 48 já rodaram o mundo em campanhas de moda, ensaios de revistas e muito sucesso!

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

A nossa segunda Gisele Bündchen! Fluvia é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos, onde estudou inglês e trabalhou como babá e faxineira. Foi dentro de um ônibus em 2003 que um agente perguntou se ela já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Desde então, a brasileira e seu manequim 48 já rodaram o mundo em campanhas de moda, ensaios de revistas e muito sucesso!

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

A nossa segunda Gisele Bündchen! Fluvia é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos, onde estudou inglês e trabalhou como babá e faxineira. Foi dentro de um ônibus em 2003 que um agente perguntou se ela já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Desde então, a brasileira e seu manequim 48 já rodaram o mundo em campanhas de moda, ensaios de revistas e muito sucesso!

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

A nossa segunda Gisele Bündchen! Fluvia é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos, onde estudou inglês e trabalhou como babá e faxineira. Foi dentro de um ônibus em 2003 que um agente perguntou se ela já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Desde então, a brasileira e seu manequim 48 já rodaram o mundo em campanhas de moda, ensaios de revistas e muito sucesso!

Créditos: Reprodução

Philomena Kwao

A ativista! A inglesa usa seu trabalho como modelo plus size para trabalhar por causas a favor das mulheres, da aceitação do corpo e da cor da pele. Ela já fotografou para ensaios famosos e se juntou a nomes importantes da moda em ensaio histórico que celebrou a diversidade na tradicional revista Sports Illustrated.

Créditos: Reprodução

Philomena Kwao

A ativista! A inglesa usa seu trabalho como modelo plus size para trabalhar por causas a favor das mulheres, da aceitação do corpo e da cor da pele. Ela já fotografou para ensaios famosos e se juntou a nomes importantes da moda em ensaio histórico que celebrou a diversidade na tradicional revista Sports Illustrated.

Créditos: Reprodução

Philomena Kwao

A ativista! A inglesa usa seu trabalho como modelo plus size para trabalhar por causas a favor das mulheres, da aceitação do corpo e da cor da pele. Ela já fotografou para ensaios famosos e se juntou a nomes importantes da moda em ensaio histórico que celebrou a diversidade na tradicional revista Sports Illustrated.

Créditos: Reprodução

Philomena Kwao

A ativista! A inglesa usa seu trabalho como modelo plus size para trabalhar por causas a favor das mulheres, da aceitação do corpo e da cor da pele. Ela já fotografou para ensaios famosos e se juntou a nomes importantes da moda em ensaio histórico que celebrou a diversidade na tradicional revista Sports Illustrated.

Créditos: Reprodução

Philomena Kwao

A ativista! A inglesa usa seu trabalho como modelo plus size para trabalhar por causas a favor das mulheres, da aceitação do corpo e da cor da pele. Ela já fotografou para ensaios famosos e se juntou a nomes importantes da moda em ensaio histórico que celebrou a diversidade na tradicional revista Sports Illustrated.

Créditos: Reprodução

Heir Jordyn

A amiga das Kardashians! Heir tem só 18 anos e 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Com nascimento estrelado, ela é mais blogueira do que modelo, mas o importante é que não tem medo de exibir suas curvas e assumir seu corpo sem retoque e suas imperfeições na web – bem diferente das amigas famosas! Com esta postura, ela tem estrelado campanhas de grifes plus sizes importantes.

Créditos: Reprodução

Heir Jordyn

A amiga das Kardashians! Heir tem só 18 anos e 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Com nascimento estrelado, ela é mais blogueira do que modelo, mas o importante é que não tem medo de exibir suas curvas e assumir seu corpo sem retoque e suas imperfeições na web – bem diferente das amigas famosas! Com esta postura, ela tem estrelado campanhas de grifes plus sizes importantes.

Créditos: Reprodução

Heir Jordyn

A amiga das Kardashians! Heir tem só 18 anos e 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Com nascimento estrelado, ela é mais blogueira do que modelo, mas o importante é que não tem medo de exibir suas curvas e assumir seu corpo sem retoque e suas imperfeições na web – bem diferente das amigas famosas! Com esta postura, ela tem estrelado campanhas de grifes plus sizes importantes.

Créditos: Reprodução

Heir Jordyn

A amiga das Kardashians! Heir tem só 18 anos e 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Com nascimento estrelado, ela é mais blogueira do que modelo, mas o importante é que não tem medo de exibir suas curvas e assumir seu corpo sem retoque e suas imperfeições na web – bem diferente das amigas famosas! Com esta postura, ela tem estrelado campanhas de grifes plus sizes importantes.

Créditos: Reprodução

Heir Jordyn

A amiga das Kardashians! Heir tem só 18 anos e 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Com nascimento estrelado, ela é mais blogueira do que modelo, mas o importante é que não tem medo de exibir suas curvas e assumir seu corpo sem retoque e suas imperfeições na web – bem diferente das amigas famosas! Com esta postura, ela tem estrelado campanhas de grifes plus sizes importantes.

Créditos: Reprodução

Sabina Karlsson

A que que se reinventou! A sueca fez parte do time de modelos magras por anos, quando estrelou campanhas para marcas como Gaultier e Armani. Mas cansada de ser chamada de “grande demais” mesmo usando tamanho 34, ela deu um tempo na carreira, mas voltou com força total e se reinventou como plus size. Hoje, é dona de um manequim 46 e continua exibindo por aí seus lindas sardas e este cabelo ruivo cacheado incrível.

Créditos: Reprodução

Sabina Karlsson

A que que se reinventou! A sueca fez parte do time de modelos magras por anos, quando estrelou campanhas para marcas como Gaultier e Armani. Mas cansada de ser chamada de “grande demais” mesmo usando tamanho 34, ela deu um tempo na carreira, mas voltou com força total e se reinventou como plus size. Hoje, é dona de um manequim 46 e continua exibindo por aí seus lindas sardas e este cabelo ruivo cacheado incrível.

Créditos: Reprodução

Sabina Karlsson

A que que se reinventou! A sueca fez parte do time de modelos magras por anos, quando estrelou campanhas para marcas como Gaultier e Armani. Mas cansada de ser chamada de “grande demais” mesmo usando tamanho 34, ela deu um tempo na carreira, mas voltou com força total e se reinventou como plus size. Hoje, é dona de um manequim 46 e continua exibindo por aí seus lindas sardas e este cabelo ruivo cacheado incrível.

Créditos: Reprodução

Sabina Karlsson

A que que se reinventou! A sueca fez parte do time de modelos magras por anos, quando estrelou campanhas para marcas como Gaultier e Armani. Mas cansada de ser chamada de “grande demais” mesmo usando tamanho 34, ela deu um tempo na carreira, mas voltou com força total e se reinventou como plus size. Hoje, é dona de um manequim 46 e continua exibindo por aí seus lindas sardas e este cabelo ruivo cacheado incrível.

Créditos: Reprodução

Sabina Karlsson

A que que se reinventou! A sueca fez parte do time de modelos magras por anos, quando estrelou campanhas para marcas como Gaultier e Armani. Mas cansada de ser chamada de “grande demais” mesmo usando tamanho 34, ela deu um tempo na carreira, mas voltou com força total e se reinventou como plus size. Hoje, é dona de um manequim 46 e continua exibindo por aí seus lindas sardas e este cabelo ruivo cacheado incrível.

Créditos: Reprodução

Tara Lynn

A estrela de clipes famosos! Tara, de 33 anos, estrelou seu primeiro clipe recentemente com a cantora Fergie. O vídeo da canção M.I.L.F.$ reúne mamães celebridades gatas contra os estereótipos e ela representava a turma cheia de curvas. Tara é americana e uma das primeiras modelos a se destacarem como plus size. Ela fez várias campanhas de lingerie, já estrelou capas de revistas como Vogue, Elle e Glamour pelo mundo, além de ser garota-propaganda da rede de fast fashion H&M.

Créditos: Reprodução

Tara Lynn

A estrela de clipes famosos! Tara, de 33 anos, estrelou seu primeiro clipe recentemente com a cantora Fergie. O vídeo da canção M.I.L.F.$ reúne mamães celebridades gatas contra os estereótipos e ela representava a turma cheia de curvas. Tara é americana e uma das primeiras modelos a se destacarem como plus size. Ela fez várias campanhas de lingerie, já estrelou capas de revistas como Vogue, Elle e Glamour pelo mundo, além de ser garota-propaganda da rede de fast fashion H&M.

Créditos: Reprodução

Tara Lynn

A estrela de clipes famosos! Tara, de 33 anos, estrelou seu primeiro clipe recentemente com a cantora Fergie. O vídeo da canção M.I.L.F.$ reúne mamães celebridades gatas contra os estereótipos e ela representava a turma cheia de curvas. Tara é americana e uma das primeiras modelos a se destacarem como plus size. Ela fez várias campanhas de lingerie, já estrelou capas de revistas como Vogue, Elle e Glamour pelo mundo, além de ser garota-propaganda da rede de fast fashion H&M.

Créditos: Reprodução

Tara Lynn

A estrela de clipes famosos! Tara, de 33 anos, estrelou seu primeiro clipe recentemente com a cantora Fergie. O vídeo da canção M.I.L.F.$ reúne mamães celebridades gatas contra os estereótipos e ela representava a turma cheia de curvas. Tara é americana e uma das primeiras modelos a se destacarem como plus size. Ela fez várias campanhas de lingerie, já estrelou capas de revistas como Vogue, Elle e Glamour pelo mundo, além de ser garota-propaganda da rede de fast fashion H&M.

Créditos: Reprodução

Tara Lynn

A estrela de clipes famosos! Tara, de 33 anos, estrelou seu primeiro clipe recentemente com a cantora Fergie. O vídeo da canção M.I.L.F.$ reúne mamães celebridades gatas contra os estereótipos e ela representava a turma cheia de curvas. Tara é americana e uma das primeiras modelos a se destacarem como plus size. Ela fez várias campanhas de lingerie, já estrelou capas de revistas como Vogue, Elle e Glamour pelo mundo, além de ser garota-propaganda da rede de fast fashion H&M.

Créditos: Reprodução

Maria Luiza Mendes

Nova promessa brasileira! Maria Luiza é veterinária e modelo curvy de uma grande agência. Além de fazer sucesso nos ensaios de lingerie e biquíni, a sessão de fotos ideal para a paulistana seria passar longe do salto alto e conseguir usar bonitas, sapatos que cresceu no pé.

Créditos: Reprodução

Maria Luiza Mendes

Nova promessa brasileira! Maria Luiza é veterinária e modelo curvy de uma grande agência. Além de fazer sucesso nos ensaios de lingerie e biquíni, a sessão de fotos ideal para a paulistana seria passar longe do salto alto e conseguir usar bonitas, sapatos que cresceu no pé.

Créditos: Reprodução

Maria Luiza Mendes

Nova promessa brasileira! Maria Luiza é veterinária e modelo curvy de uma grande agência. Além de fazer sucesso nos ensaios de lingerie e biquíni, a sessão de fotos ideal para a paulistana seria passar longe do salto alto e conseguir usar bonitas, sapatos que cresceu no pé.

Créditos: Reprodução

Maria Luiza Mendes

Nova promessa brasileira! Maria Luiza é veterinária e modelo curvy de uma grande agência. Além de fazer sucesso nos ensaios de lingerie e biquíni, a sessão de fotos ideal para a paulistana seria passar longe do salto alto e conseguir usar bonitas, sapatos que cresceu no pé.

Créditos: Reprodução

Maria Luiza Mendes

Nova promessa brasileira! Maria Luiza é veterinária e modelo curvy de uma grande agência. Além de fazer sucesso nos ensaios de lingerie e biquíni, a sessão de fotos ideal para a paulistana seria passar longe do salto alto e conseguir usar bonitas, sapatos que cresceu no pé.

Créditos: Reprodução

Paloma Elsesser

A garota da Nike e das redes sociais! Paloma tem 24 anos e é o retrato das modelos – plus size ou não – da nova geração: são um fenômeno nas redes sociais muito mais do que em ensaios convencionais e capas de revistas. A estudante de psicologia foi descoberta justamente por causa das postagens cheias de personalidade e os looks recheados de estilo. Ela caiu nas graças da indústria, é queridinha da Nike e, na última semana, fez história sendo uma das primeiras mulheres de manequim grande da história da gigante esportiva a protagonizar uma campanha.

Créditos: Reprodução

Paloma Elsesser

A garota da Nike e das redes sociais! Paloma tem 24 anos e é o retrato das modelos – plus size ou não – da nova geração: são um fenômeno nas redes sociais muito mais do que em ensaios convencionais e capas de revistas. A estudante de psicologia foi descoberta justamente por causa das postagens cheias de personalidade e os looks recheados de estilo. Ela caiu nas graças da indústria, é queridinha da Nike e, na última semana, fez história sendo uma das primeiras mulheres de manequim grande da história da gigante esportiva a protagonizar uma campanha.

Créditos: Reprodução

Paloma Elsesser

A garota da Nike e das redes sociais! Paloma tem 24 anos e é o retrato das modelos – plus size ou não – da nova geração: são um fenômeno nas redes sociais muito mais do que em ensaios convencionais e capas de revistas. A estudante de psicologia foi descoberta justamente por causa das postagens cheias de personalidade e os looks recheados de estilo. Ela caiu nas graças da indústria, é queridinha da Nike e, na última semana, fez história sendo uma das primeiras mulheres de manequim grande da história da gigante esportiva a protagonizar uma campanha.

Créditos: Reprodução

Paloma Elsesser

A garota da Nike e das redes sociais! Paloma tem 24 anos e é o retrato das modelos – plus size ou não – da nova geração: são um fenômeno nas redes sociais muito mais do que em ensaios convencionais e capas de revistas. A estudante de psicologia foi descoberta justamente por causa das postagens cheias de personalidade e os looks recheados de estilo. Ela caiu nas graças da indústria, é queridinha da Nike e, na última semana, fez história sendo uma das primeiras mulheres de manequim grande da história da gigante esportiva a protagonizar uma campanha.

Créditos: Reprodução

Paloma Elsesser

A garota da Nike e das redes sociais! Paloma tem 24 anos e é o retrato das modelos – plus size ou não – da nova geração: são um fenômeno nas redes sociais muito mais do que em ensaios convencionais e capas de revistas. A estudante de psicologia foi descoberta justamente por causa das postagens cheias de personalidade e os looks recheados de estilo. Ela caiu nas graças da indústria, é queridinha da Nike e, na última semana, fez história sendo uma das primeiras mulheres de manequim grande da história da gigante esportiva a protagonizar uma campanha.

Créditos: Reprodução

Jessica Collins

A de cara lavada e sorriso no rosto! Jessica sonhava em ser modelo como as mulheres que admirava na adolescência, mas suas curvas não apontavam para esta direção. Mas ela decidiu aceitar seu quadril e trabalha no mundo todo como plus size há mais de 10 anos. Grande entusiasta de aceitação do corpo, ela inspira as meninas a se amarem e não seguirem padrões, por isso tem um Instagram cheios de fotos lindas de cara lavada, looks sem tanto glamour, muita simpatia e zero photoshop.

Créditos: Reprodução

Jessica Collins

A de cara lavada e sorriso no rosto! Jessica sonhava em ser modelo como as mulheres que admirava na adolescência, mas suas curvas não apontavam para esta direção. Mas ela decidiu aceitar seu quadril e trabalha no mundo todo como plus size há mais de 10 anos. Grande entusiasta de aceitação do corpo, ela inspira as meninas a se amarem e não seguirem padrões, por isso tem um Instagram cheios de fotos lindas de cara lavada, looks sem tanto glamour, muita simpatia e zero photoshop.

Créditos: Reprodução

Jessica Collins

A de cara lavada e sorriso no rosto! Jessica sonhava em ser modelo como as mulheres que admirava na adolescência, mas suas curvas não apontavam para esta direção. Mas ela decidiu aceitar seu quadril e trabalha no mundo todo como plus size há mais de 10 anos. Grande entusiasta de aceitação do corpo, ela inspira as meninas a se amarem e não seguirem padrões, por isso tem um Instagram cheios de fotos lindas de cara lavada, looks sem tanto glamour, muita simpatia e zero photoshop.

Créditos: Reprodução

Jessica Collins

A de cara lavada e sorriso no rosto! Jessica sonhava em ser modelo como as mulheres que admirava na adolescência, mas suas curvas não apontavam para esta direção. Mas ela decidiu aceitar seu quadril e trabalha no mundo todo como plus size há mais de 10 anos. Grande entusiasta de aceitação do corpo, ela inspira as meninas a se amarem e não seguirem padrões, por isso tem um Instagram cheios de fotos lindas de cara lavada, looks sem tanto glamour, muita simpatia e zero photoshop.

Créditos: Reprodução

Jessica Collins

A de cara lavada e sorriso no rosto! Jessica sonhava em ser modelo como as mulheres que admirava na adolescência, mas suas curvas não apontavam para esta direção. Mas ela decidiu aceitar seu quadril e trabalha no mundo todo como plus size há mais de 10 anos. Grande entusiasta de aceitação do corpo, ela inspira as meninas a se amarem e não seguirem padrões, por isso tem um Instagram cheios de fotos lindas de cara lavada, looks sem tanto glamour, muita simpatia e zero photoshop.

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

A número 1! A americana de 28 anos é a mais famosa modelo plus size do mundo e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi a primeira mulher curvilínea a aparecer de biquíni na tradicional revista Sports Illustrated, além de também estrelas inúmeras capas de grandes publicações que não abrem tanto espaço para o lado real da moda. Mas, entre algumas plus size, Ashley é considerada “magra” e já enfrentou críticas por não ter barriga, por exemplo.

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

A número 1! A americana de 28 anos é a mais famosa modelo plus size do mundo e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi a primeira mulher curvilínea a aparecer de biquíni na tradicional revista Sports Illustrated, além de também estrelas inúmeras capas de grandes publicações que não abrem tanto espaço para o lado real da moda. Mas, entre algumas plus size, Ashley é considerada “magra” e já enfrentou críticas por não ter barriga, por exemplo.

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

A número 1! A americana de 28 anos é a mais famosa modelo plus size do mundo e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi a primeira mulher curvilínea a aparecer de biquíni na tradicional revista Sports Illustrated, além de também estrelas inúmeras capas de grandes publicações que não abrem tanto espaço para o lado real da moda. Mas, entre algumas plus size, Ashley é considerada “magra” e já enfrentou críticas por não ter barriga, por exemplo.

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

A número 1! A americana de 28 anos é a mais famosa modelo plus size do mundo e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi a primeira mulher curvilínea a aparecer de biquíni na tradicional revista Sports Illustrated, além de também estrelas inúmeras capas de grandes publicações que não abrem tanto espaço para o lado real da moda. Mas, entre algumas plus size, Ashley é considerada “magra” e já enfrentou críticas por não ter barriga, por exemplo.

Créditos: Reprodução

Ashley Graham

A número 1! A americana de 28 anos é a mais famosa modelo plus size do mundo e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi a primeira mulher curvilínea a aparecer de biquíni na tradicional revista Sports Illustrated, além de também estrelas inúmeras capas de grandes publicações que não abrem tanto espaço para o lado real da moda. Mas, entre algumas plus size, Ashley é considerada “magra” e já enfrentou críticas por não ter barriga, por exemplo.

Créditos: Reprodução

Tess Holliday

A pioneira! A americana de 31 anos é uma das primeiras ativistas de positividade em relação ao corpo. Mesmo dentro do universo plus size, ela é uma exceção, já que tem um dos maiores manequins do mercado. Ela usa 56. E, por isso, foi a primeira modelo tão curvilínea da história a assinar com uma grande agência internacional. Ela tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Tess Holliday

A pioneira! A americana de 31 anos é uma das primeiras ativistas de positividade em relação ao corpo. Mesmo dentro do universo plus size, ela é uma exceção, já que tem um dos maiores manequins do mercado. Ela usa 56. E, por isso, foi a primeira modelo tão curvilínea da história a assinar com uma grande agência internacional. Ela tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Tess Holliday

A pioneira! A americana de 31 anos é uma das primeiras ativistas de positividade em relação ao corpo. Mesmo dentro do universo plus size, ela é uma exceção, já que tem um dos maiores manequins do mercado. Ela usa 56. E, por isso, foi a primeira modelo tão curvilínea da história a assinar com uma grande agência internacional. Ela tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Tess Holliday

A pioneira! A americana de 31 anos é uma das primeiras ativistas de positividade em relação ao corpo. Mesmo dentro do universo plus size, ela é uma exceção, já que tem um dos maiores manequins do mercado. Ela usa 56. E, por isso, foi a primeira modelo tão curvilínea da história a assinar com uma grande agência internacional. Ela tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Tess Holliday

A pioneira! A americana de 31 anos é uma das primeiras ativistas de positividade em relação ao corpo. Mesmo dentro do universo plus size, ela é uma exceção, já que tem um dos maiores manequins do mercado. Ela usa 56. E, por isso, foi a primeira modelo tão curvilínea da história a assinar com uma grande agência internacional. Ela tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

A nossa segunda Gisele Bündchen! Fluvia é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos, onde estudou inglês e trabalhou como babá e faxineira. Foi dentro de um ônibus em 2003 que um agente perguntou se ela já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Desde então, a brasileira e seu manequim 48 já rodaram o mundo em campanhas de moda, ensaios de revistas e muito sucesso!

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

A nossa segunda Gisele Bündchen! Fluvia é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos, onde estudou inglês e trabalhou como babá e faxineira. Foi dentro de um ônibus em 2003 que um agente perguntou se ela já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Desde então, a brasileira e seu manequim 48 já rodaram o mundo em campanhas de moda, ensaios de revistas e muito sucesso!

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

A nossa segunda Gisele Bündchen! Fluvia é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos, onde estudou inglês e trabalhou como babá e faxineira. Foi dentro de um ônibus em 2003 que um agente perguntou se ela já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Desde então, a brasileira e seu manequim 48 já rodaram o mundo em campanhas de moda, ensaios de revistas e muito sucesso!

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

A nossa segunda Gisele Bündchen! Fluvia é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos, onde estudou inglês e trabalhou como babá e faxineira. Foi dentro de um ônibus em 2003 que um agente perguntou se ela já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Desde então, a brasileira e seu manequim 48 já rodaram o mundo em campanhas de moda, ensaios de revistas e muito sucesso!

Créditos: Reprodução

Fluvia Lacerda

A nossa segunda Gisele Bündchen! Fluvia é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos, onde estudou inglês e trabalhou como babá e faxineira. Foi dentro de um ônibus em 2003 que um agente perguntou se ela já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Desde então, a brasileira e seu manequim 48 já rodaram o mundo em campanhas de moda, ensaios de revistas e muito sucesso!

Créditos: Reprodução

Philomena Kwao

A ativista! A inglesa usa seu trabalho como modelo plus size para trabalhar por causas a favor das mulheres, da aceitação do corpo e da cor da pele. Ela já fotografou para ensaios famosos e se juntou a nomes importantes da moda em ensaio histórico que celebrou a diversidade na tradicional revista Sports Illustrated.

Créditos: Reprodução

Philomena Kwao

A ativista! A inglesa usa seu trabalho como modelo plus size para trabalhar por causas a favor das mulheres, da aceitação do corpo e da cor da pele. Ela já fotografou para ensaios famosos e se juntou a nomes importantes da moda em ensaio histórico que celebrou a diversidade na tradicional revista Sports Illustrated.

Créditos: Reprodução

Philomena Kwao

A ativista! A inglesa usa seu trabalho como modelo plus size para trabalhar por causas a favor das mulheres, da aceitação do corpo e da cor da pele. Ela já fotografou para ensaios famosos e se juntou a nomes importantes da moda em ensaio histórico que celebrou a diversidade na tradicional revista Sports Illustrated.

Créditos: Reprodução

Philomena Kwao

A ativista! A inglesa usa seu trabalho como modelo plus size para trabalhar por causas a favor das mulheres, da aceitação do corpo e da cor da pele. Ela já fotografou para ensaios famosos e se juntou a nomes importantes da moda em ensaio histórico que celebrou a diversidade na tradicional revista Sports Illustrated.

Créditos: Reprodução

Philomena Kwao

A ativista! A inglesa usa seu trabalho como modelo plus size para trabalhar por causas a favor das mulheres, da aceitação do corpo e da cor da pele. Ela já fotografou para ensaios famosos e se juntou a nomes importantes da moda em ensaio histórico que celebrou a diversidade na tradicional revista Sports Illustrated.

Créditos: Reprodução

Heir Jordyn

A amiga das Kardashians! Heir tem só 18 anos e 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Com nascimento estrelado, ela é mais blogueira do que modelo, mas o importante é que não tem medo de exibir suas curvas e assumir seu corpo sem retoque e suas imperfeições na web – bem diferente das amigas famosas! Com esta postura, ela tem estrelado campanhas de grifes plus sizes importantes.

Créditos: Reprodução

Heir Jordyn

A amiga das Kardashians! Heir tem só 18 anos e 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Com nascimento estrelado, ela é mais blogueira do que modelo, mas o importante é que não tem medo de exibir suas curvas e assumir seu corpo sem retoque e suas imperfeições na web – bem diferente das amigas famosas! Com esta postura, ela tem estrelado campanhas de grifes plus sizes importantes.

Créditos: Reprodução

Heir Jordyn

A amiga das Kardashians! Heir tem só 18 anos e 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Com nascimento estrelado, ela é mais blogueira do que modelo, mas o importante é que não tem medo de exibir suas curvas e assumir seu corpo sem retoque e suas imperfeições na web – bem diferente das amigas famosas! Com esta postura, ela tem estrelado campanhas de grifes plus sizes importantes.

Créditos: Reprodução

Heir Jordyn

A amiga das Kardashians! Heir tem só 18 anos e 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Com nascimento estrelado, ela é mais blogueira do que modelo, mas o importante é que não tem medo de exibir suas curvas e assumir seu corpo sem retoque e suas imperfeições na web – bem diferente das amigas famosas! Com esta postura, ela tem estrelado campanhas de grifes plus sizes importantes.

Créditos: Reprodução

Heir Jordyn

A amiga das Kardashians! Heir tem só 18 anos e 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Com nascimento estrelado, ela é mais blogueira do que modelo, mas o importante é que não tem medo de exibir suas curvas e assumir seu corpo sem retoque e suas imperfeições na web – bem diferente das amigas famosas! Com esta postura, ela tem estrelado campanhas de grifes plus sizes importantes.

Créditos: Reprodução

Sabina Karlsson

A que que se reinventou! A sueca fez parte do time de modelos magras por anos, quando estrelou campanhas para marcas como Gaultier e Armani. Mas cansada de ser chamada de “grande demais” mesmo usando tamanho 34, ela deu um tempo na carreira, mas voltou com força total e se reinventou como plus size. Hoje, é dona de um manequim 46 e continua exibindo por aí seus lindas sardas e este cabelo ruivo cacheado incrível.

Créditos: Reprodução

Sabina Karlsson

A que que se reinventou! A sueca fez parte do time de modelos magras por anos, quando estrelou campanhas para marcas como Gaultier e Armani. Mas cansada de ser chamada de “grande demais” mesmo usando tamanho 34, ela deu um tempo na carreira, mas voltou com força total e se reinventou como plus size. Hoje, é dona de um manequim 46 e continua exibindo por aí seus lindas sardas e este cabelo ruivo cacheado incrível.

Créditos: Reprodução

Sabina Karlsson

A que que se reinventou! A sueca fez parte do time de modelos magras por anos, quando estrelou campanhas para marcas como Gaultier e Armani. Mas cansada de ser chamada de “grande demais” mesmo usando tamanho 34, ela deu um tempo na carreira, mas voltou com força total e se reinventou como plus size. Hoje, é dona de um manequim 46 e continua exibindo por aí seus lindas sardas e este cabelo ruivo cacheado incrível.

Créditos: Reprodução

Sabina Karlsson

A que que se reinventou! A sueca fez parte do time de modelos magras por anos, quando estrelou campanhas para marcas como Gaultier e Armani. Mas cansada de ser chamada de “grande demais” mesmo usando tamanho 34, ela deu um tempo na carreira, mas voltou com força total e se reinventou como plus size. Hoje, é dona de um manequim 46 e continua exibindo por aí seus lindas sardas e este cabelo ruivo cacheado incrível.

Créditos: Reprodução

Sabina Karlsson

A que que se reinventou! A sueca fez parte do time de modelos magras por anos, quando estrelou campanhas para marcas como Gaultier e Armani. Mas cansada de ser chamada de “grande demais” mesmo usando tamanho 34, ela deu um tempo na carreira, mas voltou com força total e se reinventou como plus size. Hoje, é dona de um manequim 46 e continua exibindo por aí seus lindas sardas e este cabelo ruivo cacheado incrível.

Créditos: Reprodução

Tara Lynn

A estrela de clipes famosos! Tara, de 33 anos, estrelou seu primeiro clipe recentemente com a cantora Fergie. O vídeo da canção M.I.L.F.$ reúne mamães celebridades gatas contra os estereótipos e ela representava a turma cheia de curvas. Tara é americana e uma das primeiras modelos a se destacarem como plus size. Ela fez várias campanhas de lingerie, já estrelou capas de revistas como Vogue, Elle e Glamour pelo mundo, além de ser garota-propaganda da rede de fast fashion H&M.

Créditos: Reprodução

Tara Lynn

A estrela de clipes famosos! Tara, de 33 anos, estrelou seu primeiro clipe recentemente com a cantora Fergie. O vídeo da canção M.I.L.F.$ reúne mamães celebridades gatas contra os estereótipos e ela representava a turma cheia de curvas. Tara é americana e uma das primeiras modelos a se destacarem como plus size. Ela fez várias campanhas de lingerie, já estrelou capas de revistas como Vogue, Elle e Glamour pelo mundo, além de ser garota-propaganda da rede de fast fashion H&M.

Créditos: Reprodução

Tara Lynn

A estrela de clipes famosos! Tara, de 33 anos, estrelou seu primeiro clipe recentemente com a cantora Fergie. O vídeo da canção M.I.L.F.$ reúne mamães celebridades gatas contra os estereótipos e ela representava a turma cheia de curvas. Tara é americana e uma das primeiras modelos a se destacarem como plus size. Ela fez várias campanhas de lingerie, já estrelou capas de revistas como Vogue, Elle e Glamour pelo mundo, além de ser garota-propaganda da rede de fast fashion H&M.

Créditos: Reprodução

Tara Lynn

A estrela de clipes famosos! Tara, de 33 anos, estrelou seu primeiro clipe recentemente com a cantora Fergie. O vídeo da canção M.I.L.F.$ reúne mamães celebridades gatas contra os estereótipos e ela representava a turma cheia de curvas. Tara é americana e uma das primeiras modelos a se destacarem como plus size. Ela fez várias campanhas de lingerie, já estrelou capas de revistas como Vogue, Elle e Glamour pelo mundo, além de ser garota-propaganda da rede de fast fashion H&M.

Créditos: Reprodução

Tara Lynn

A estrela de clipes famosos! Tara, de 33 anos, estrelou seu primeiro clipe recentemente com a cantora Fergie. O vídeo da canção M.I.L.F.$ reúne mamães celebridades gatas contra os estereótipos e ela representava a turma cheia de curvas. Tara é americana e uma das primeiras modelos a se destacarem como plus size. Ela fez várias campanhas de lingerie, já estrelou capas de revistas como Vogue, Elle e Glamour pelo mundo, além de ser garota-propaganda da rede de fast fashion H&M.

Créditos: Reprodução

Maria Luiza Mendes

Nova promessa brasileira! Maria Luiza é veterinária e modelo curvy de uma grande agência. Além de fazer sucesso nos ensaios de lingerie e biquíni, a sessão de fotos ideal para a paulistana seria passar longe do salto alto e conseguir usar bonitas, sapatos que cresceu no pé.

Créditos: Reprodução

Maria Luiza Mendes

Nova promessa brasileira! Maria Luiza é veterinária e modelo curvy de uma grande agência. Além de fazer sucesso nos ensaios de lingerie e biquíni, a sessão de fotos ideal para a paulistana seria passar longe do salto alto e conseguir usar bonitas, sapatos que cresceu no pé.

Créditos: Reprodução

Maria Luiza Mendes

Nova promessa brasileira! Maria Luiza é veterinária e modelo curvy de uma grande agência. Além de fazer sucesso nos ensaios de lingerie e biquíni, a sessão de fotos ideal para a paulistana seria passar longe do salto alto e conseguir usar bonitas, sapatos que cresceu no pé.

Créditos: Reprodução

Maria Luiza Mendes

Nova promessa brasileira! Maria Luiza é veterinária e modelo curvy de uma grande agência. Além de fazer sucesso nos ensaios de lingerie e biquíni, a sessão de fotos ideal para a paulistana seria passar longe do salto alto e conseguir usar bonitas, sapatos que cresceu no pé.

Créditos: Reprodução

Maria Luiza Mendes

Nova promessa brasileira! Maria Luiza é veterinária e modelo curvy de uma grande agência. Além de fazer sucesso nos ensaios de lingerie e biquíni, a sessão de fotos ideal para a paulistana seria passar longe do salto alto e conseguir usar bonitas, sapatos que cresceu no pé.

Créditos: Reprodução

Paloma Elsesser

A garota da Nike e das redes sociais! Paloma tem 24 anos e é o retrato das modelos – plus size ou não – da nova geração: são um fenômeno nas redes sociais muito mais do que em ensaios convencionais e capas de revistas. A estudante de psicologia foi descoberta justamente por causa das postagens cheias de personalidade e os looks recheados de estilo. Ela caiu nas graças da indústria, é queridinha da Nike e, na última semana, fez história sendo uma das primeiras mulheres de manequim grande da história da gigante esportiva a protagonizar uma campanha.

Créditos: Reprodução

Paloma Elsesser

A garota da Nike e das redes sociais! Paloma tem 24 anos e é o retrato das modelos – plus size ou não – da nova geração: são um fenômeno nas redes sociais muito mais do que em ensaios convencionais e capas de revistas. A estudante de psicologia foi descoberta justamente por causa das postagens cheias de personalidade e os looks recheados de estilo. Ela caiu nas graças da indústria, é queridinha da Nike e, na última semana, fez história sendo uma das primeiras mulheres de manequim grande da história da gigante esportiva a protagonizar uma campanha.

Créditos: Reprodução

Paloma Elsesser

A garota da Nike e das redes sociais! Paloma tem 24 anos e é o retrato das modelos – plus size ou não – da nova geração: são um fenômeno nas redes sociais muito mais do que em ensaios convencionais e capas de revistas. A estudante de psicologia foi descoberta justamente por causa das postagens cheias de personalidade e os looks recheados de estilo. Ela caiu nas graças da indústria, é queridinha da Nike e, na última semana, fez história sendo uma das primeiras mulheres de manequim grande da história da gigante esportiva a protagonizar uma campanha.

Créditos: Reprodução

Paloma Elsesser

A garota da Nike e das redes sociais! Paloma tem 24 anos e é o retrato das modelos – plus size ou não – da nova geração: são um fenômeno nas redes sociais muito mais do que em ensaios convencionais e capas de revistas. A estudante de psicologia foi descoberta justamente por causa das postagens cheias de personalidade e os looks recheados de estilo. Ela caiu nas graças da indústria, é queridinha da Nike e, na última semana, fez história sendo uma das primeiras mulheres de manequim grande da história da gigante esportiva a protagonizar uma campanha.

Créditos: Reprodução

Paloma Elsesser

A garota da Nike e das redes sociais! Paloma tem 24 anos e é o retrato das modelos – plus size ou não – da nova geração: são um fenômeno nas redes sociais muito mais do que em ensaios convencionais e capas de revistas. A estudante de psicologia foi descoberta justamente por causa das postagens cheias de personalidade e os looks recheados de estilo. Ela caiu nas graças da indústria, é queridinha da Nike e, na última semana, fez história sendo uma das primeiras mulheres de manequim grande da história da gigante esportiva a protagonizar uma campanha.

Créditos: Reprodução

Jessica Collins

A de cara lavada e sorriso no rosto! Jessica sonhava em ser modelo como as mulheres que admirava na adolescência, mas suas curvas não apontavam para esta direção. Mas ela decidiu aceitar seu quadril e trabalha no mundo todo como plus size há mais de 10 anos. Grande entusiasta de aceitação do corpo, ela inspira as meninas a se amarem e não seguirem padrões, por isso tem um Instagram cheios de fotos lindas de cara lavada, looks sem tanto glamour, muita simpatia e zero photoshop.

Créditos: Reprodução

Jessica Collins

A de cara lavada e sorriso no rosto! Jessica sonhava em ser modelo como as mulheres que admirava na adolescência, mas suas curvas não apontavam para esta direção. Mas ela decidiu aceitar seu quadril e trabalha no mundo todo como plus size há mais de 10 anos. Grande entusiasta de aceitação do corpo, ela inspira as meninas a se amarem e não seguirem padrões, por isso tem um Instagram cheios de fotos lindas de cara lavada, looks sem tanto glamour, muita simpatia e zero photoshop.

Créditos: Reprodução

Jessica Collins

A de cara lavada e sorriso no rosto! Jessica sonhava em ser modelo como as mulheres que admirava na adolescência, mas suas curvas não apontavam para esta direção. Mas ela decidiu aceitar seu quadril e trabalha no mundo todo como plus size há mais de 10 anos. Grande entusiasta de aceitação do corpo, ela inspira as meninas a se amarem e não seguirem padrões, por isso tem um Instagram cheios de fotos lindas de cara lavada, looks sem tanto glamour, muita simpatia e zero photoshop.

Créditos: Reprodução

Jessica Collins

A de cara lavada e sorriso no rosto! Jessica sonhava em ser modelo como as mulheres que admirava na adolescência, mas suas curvas não apontavam para esta direção. Mas ela decidiu aceitar seu quadril e trabalha no mundo todo como plus size há mais de 10 anos. Grande entusiasta de aceitação do corpo, ela inspira as meninas a se amarem e não seguirem padrões, por isso tem um Instagram cheios de fotos lindas de cara lavada, looks sem tanto glamour, muita simpatia e zero photoshop.

Créditos: Reprodução

Jessica Collins

A de cara lavada e sorriso no rosto! Jessica sonhava em ser modelo como as mulheres que admirava na adolescência, mas suas curvas não apontavam para esta direção. Mas ela decidiu aceitar seu quadril e trabalha no mundo todo como plus size há mais de 10 anos. Grande entusiasta de aceitação do corpo, ela inspira as meninas a se amarem e não seguirem padrões, por isso tem um Instagram cheios de fotos lindas de cara lavada, looks sem tanto glamour, muita simpatia e zero photoshop.

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Adriana Lima se despede da Victoria’s Secret

Fantasy Bra 2018

Pintar dentes com esmalte colorido é moda em NY

Mais galerias

Adriana Lima se despede da Victoria’s Secret

Fantasy Bra 2018

Pintar dentes com esmalte colorido é moda em NY

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1122671’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL