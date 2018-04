Sapatos que Michael Jackson usou para criar ‘moonwalk’ vão a leilão

Michael Jackson

Leia maisFilha de Michael Jackson e Cara Delevingne são flagradas aos …

Um par de sapatos de couro da marca Florsheim Imperial que Michael Jackson usou enquanto ensaiava sua performance de “Billie Jean” para o especial de TV “Motown 25” em 1983 vai a leilão.

Esse ensaio marcou a primeira vez que o Rei do Pop realizou seu famoso movimento de dança para trás no palco, de acordo com a GWS Auctions.

“Qualquer coisa relacionada a Michael Jackson é extraordinária, e ter algo tão incrivelmente histórico como esses sapatos usados ​​por Michael quando ele fez o famoso moonwalk é muito especial”, disse Brigitte Kruse, dona da GWS Auctions. “Estamos muito honrados em poder oferecê-los em leilão.”

Ela disse que a casa de leilões tem uma “estimativa muito conservadora” na casa de US $ 10 mil. “Estes sapatos estão em condições maravilhosas para a sua idade, com sinais evidentes de uso pelas solas”, diz a descrição do catálogo.

Sapatos de Michael Jackson

Os sapatos foram de propriedade do coreógrafo e dançarino Lester Wilson, que disse que Jackson lhe deu os sapatos em seu camarim depois de ensaiar com seus irmãos para o especial, disse a casa de leilões.

É possível que os sapatos tenham sido usados ​​durante a performance no especial, também, porque de acordo com a carta de autenticidade, Jackson se referiu ao par como “sapatos mágicos”.

Billie Jean e o álbum em que apareceu, Thriller, de 1982, fez de Jackson o primeiro artista a ter um single pop, álbum pop, single de R & B e álbum de R & B simultaneamente.

Jackson começou a se apresentar aos 5 anos com quatro de seus cinco irmãos como The Jackson Five. Seu primeiro álbum solo, Off the Wall, em 1979, vendeu mais de 20 milhões de cópias e teve quatro singles no Top 10.

O astro da música morreu em 2009, aos 50 anos, após sofrer uma parada cardíaca em sua casa perto de Los Angeles.

Fonte: Vírgula UOL