Sapatos de dedinhos estão de volta às passarelas

Para você, qual sapato é horroroso e não entraria de jeito nenhum no guarda-roupa? Segundo a edição americana da revista Vogue, os sapatos de dedinhos levam este título e, infelizmente, estão voltando. E, tudo indica, que com força total.

A grife Loewe criou mais de uma versão para a coleção Resort 2019. Balenciaga, MM6 Maison Margiela e Céline vêm mantendo variações do modelo há algumas coleções desde o ano passado. E aí, você usaria?

Sapatos de dedinhos aparecem nas passarelas há algumas coleções. Será que a moda pega?

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL