Sapato mais caro do mundo feito de ouro e com 238 diamantes está à venda

O sapato mais caro do mundo acaba de ser lançado em Dubai. Segundo o site Mirror, o par de escarpins é feito de seda, couro colorido com ouro, 236 pequenos diamantes, dois diamentes 15 quilates e ouro para escrever os nomes das marcas nas palmilhas.

O sapato foi batizado de Passion Diamond e criado pela grife Jada Dubai para ficar exposto no único hotel sete estrelas do mundo, o Burj Al Arab.

Parece inacreditável, mas a peça é avaliada em US$ 17 milhões (aproximadamente R$ 68 milhões). E, mais, pode ter quem compre. O sapato ficará exposto em Dubai porque, segundo Hemant Karamchandani, diretor da Passion Jewellers, empresa que forneceu os diamantes, a cidade “é casa de vários milionários e bilionários, portanto temos aqui um potencial mercado”.



Visualizar esta foto no Instagram.



Diamonds, gold. The Passion Diamond Shoes.

Uma publicação compartilhada por JADA DUBAI (@jadadubai) em 19 de Set, 2018 às 8:33 PDT

Fonte: Vírgula UOL