São Paulo vai receber uma maratona gratuita de filmes de zumbis

Orgulho, Preconceito e Zumbis

Alô, fãs de zumbis! São Paulo vai receber em junho uma maratona só de filmes do gênero, parte do 22º Cultura Inglesa Festival. E o melhor de tudo é que a mostra de filmes será gratuita!

A Keep Calm São Só Zumbis é totalmente voltada ao universo de zumbis, do terror e do suspense. A maratona vai ter exibições indor e ao ar-livre, todas no Centro Cultural São Paulo, de 1 a 3 de junho.

Extermínio

Entre os filmes. Resident Evil – O Hóspede Maldito (2002), o clássico britânico Todo Mundo Quase-Morto (2004), e Orgulho e Preconceito e Zumbis (2016). Além disso, vai rolar uma festa e até um painel sobre o tema.

Todo Mundo Quase Morto

Confira a programação:

Maratona “Keep Calm, São Só Zumbis!”

De 01 a 03 de junho

Centro Cultural São Paulo

Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso, São Paulo

Próximo ao metrô Vergueiro, linha 1 (azul)

01 de junho (sexta)

18h30 – “Resident Evil – O Hóspede Maldito”

Sala: Lima Barreto

Duração: 1h40

Classificação etária: não recomendado para menores de 16 anos

20h55 – “Resident Evil – O Capítulo Final”

Sala: Lima Barreto

Duração: 1h47

Classificação etária: não recomendado para menores de 14 anos

02 de junho (sábado)

14h – “Todo Mundo Quase Morto”

Sala: Lima Barreto

Duração: 1h39min

Classificação etária: não recomendado para menores de 16 anos

16h às 19h – Sunset Zumbi by Papelpop

Local: Jardins Suspensos

Horário: 16h até 19h

Classificação etária: não recomendado para menores de 12 anos

19h30 – “Orgulho, Preconceito e Zumbis”

Local: Jardins Suspensos

Duração: 1h48min

Classificação etária: não recomendado para menores de 12 anos

03 de junho (domingo)

14h – “Extermínio”

Sala: Lima Barreto

Duração: 1h53min

Classificação etária: não recomendado para menores de 16 anos

16h30 – Painel de Efeitos Especiais e Cinema de Terror: Como lutar contra um morto-vivo

Local: Jardins Suspensos

Duração: 1h20min

19h30 – “Guerra Mundial Z”

Local: Jardins Suspensos

Duração: 2h03min

Classificação etária: não recomendado para menores de 14 anos

Fonte: Vírgula UOL