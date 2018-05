São Paulo vai permitir livre circulação de caminhões durante a semana

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), acaba de informar que assinou um decreto para permitir a livre circulação de caminhões na capital paulista ao longo desta semana.

A expectativa do prefeito é que os serviços essenciais se normalizem ao longo da semana. Hoje, apenas a coleta seletiva de lixo está suspensa e há preocupações com insumos para a merenda e o suprimento de gás de cozinha nas escolas públicas a partir de terça-feira. A frota de ônibus circulará amanhã com a 60% a 80% dos veículos nas ruas. Neste domingo, a circulação, que normalmente ocorre com frota reduzida, está normal.

Acordo com o Sindipetro permitiu, segundo o prefeito, que fossem abastecidos veículos destinado a serviços essenciais com 1 milhão de litros de combustível.

