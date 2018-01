São Paulo vacina 94,7 mil pessoas no primeiro dia da campanha

Mais de 94 mil pessoas se vacinaram contra a febre amarela no primweiro dia da campanha (Rovena Rosa/Agência Brasil)

No primeiro dia da segunda etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Amarela na cidade de São Paulo foram aplicadas 91.425 doses da vacina fracionada contra a doença. Outras 3.366 pessoas receberam a dose padrão, que é aplicada apenas em casos específicos, como para viajantes internacionais, crianças entre nove meses e dois anos e pessoas com condições clínicas especiais. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.

De acordo com a secretaria, no momento a campanha tem como foco os moradores de 20 distritos definidos como prioritários: Jabaquara, Cidade Ademar, Sacomã, Cursino, Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Guaianases, Iguatemi, José Bonifácio, Parque do Carmo, São Mateus e São Rafael, Capão Redondo, Cidade Dutra, Grajaú, Jardim São Luís, Pedreira, Socorro, Campo Limpo e Vila Andrade. A meta da prefeitura é vacinar 3,6 milhões de pessoas nessa região até o dia 24 de fevereiro, quando termina a segunda etapa de vacinação.

A estratégia dessa fase é fazer a entrega gradual da senha para os moradores dessas regiões ao longo da campanha. As senhas serão entregues nas residências das pessoas que são atendidas regularmente pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da prefeitura. No entanto, alguns postos não contam com essas equipes, como é o caso de algumas unidades que entraram de última hora na campanha e precisaram definir estratégias para acelerar a imunização da população local, incluindo o reforço do quadro de funcionários.

A Secretaria de Saúde orienta os moradores dessas regiões que não recebem visitas regulares das equipes da Saúde da Família, que procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência para a retirada da senha. Segundo o órgão, outros distritos da capital passarão a aplicar a dose da vacina nos próximos meses, levando em consideração a localização dos distritos e sua proximidade com áreas de risco de contato com o vírus da febre amarela.

Fonte: Agência Brasil