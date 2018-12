São Paulo inaugura Festival de Natal no centro histórico

A capital paulista inaugurou o Festival de Natal na região do centro histórico da cidade. O evento ocorre entre as ruas Líbero Badaró, Boa Vista e Benjamin Constant, o triângulo histórico de São Paulo, e prossegue até o próximo dia 23, das 18h às 22h, todos os dias.

Além dos monumentos arquitetônicos da região, o público poderá com uma iluminação especial de Natal e 120 atrações artísticas que serão apresentadas no local, como projeções de vídeo e música ao vivo. Entre os destaques, está a Casa do Papai Noel e o show com a dupla Luiza Possi e Ayrton Montarroyos, no dia 19. Também haverá uma suíte do balé Quebra-Nozes, pela Superbazaro Companhia de Dança, dia 23, às 18 horas.

No dia 15, às 19h, na Praça do Patriarca, a cantora Zezé Motta faz a primeira apresentação de seu show acústico “No coração do Brasil”, acompanhada pelo violonista Joan Barros.

“Escolhemos o Centro de São Paulo, porque é um lugar que merece ter sua história valorizada. Queremos levar ao cidadão paulistano uma opção noturna de lazer gratuito e para todas as idades”, disse o secretário municipal de Turismo, Orlando Faria.

Os serviços de food trucks e food bikes se estendem até as 23h às sextas-feiras e sábados.

A programação completa pode ser vista no site da prefeitura.

Fonte: Agência Brasil