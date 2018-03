São Paulo faz plantão hoje para vacinar contra febre amarela

Quem procurar o serviço deve levar a carteira de identidade e o cartão do SUS, que pode ser feito na horaTomaz Silva/Agência Brasil

A cidade de São Paulo faz neste sábado (31) um plantão de vacinação contra a febre amarela em mais de 70 postos de vacinação. Os endereços e os horários estão disponíveis no serviço eletrônico da Prefeitura .

As unidades de Saúde estão localizadas em todas as regiões da cidade. Quem procurar o serviço deve levar a carteira de identidade e o cartão do SUS, que pode ser feito na hora. A Prefeitura de São Paulo divulgou que 6.138.123 pessoas (52,5% da população) já foram vacinadas até o ultimo dia 28. A meta é imunizar 95% dos moradores de São Paulo neste primeiro semestre.

A região central registra menor percentual de pessoas vacinadas, com 14,3%. Em seguida vem a região Leste, com 34,3%; Sudeste, com 34,8%; Oeste, com 51,3% e Sul, que atingiu 66,1%. A região Norte é a área com a maior cobertura: já imunizou 84,9% do público-alvo.

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou um caso de febre amarela autóctone, quando a doença é contraída na própria região em que a pessoa mora. O indivíduo infectado é um homem de 72 anos, morador de Parelheiros, bairro da zona sul da capital. Foi o primeiro caso registrado na zona sul da capital.

A cidade tem 11 casos de contágio da doença, sendo nove homens e duas mulheres. Em seis desses casos, a doença causou a morte das pessoas infectadas, causadas por febre amarelo silvestre. O Brasil não registra casos de febre amarela urbana desde 1942.

Fonte: Agência Brasil