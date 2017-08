São Paulo é recordista mundial em traições, diz site de relacionamentos

A economia vai mal, mas as puladas de cerca estão em alta no Brasil. Um levantamento do site de relacionamentos Ashley Madison apontou que São Paulo é a cidade recordista em traições no mundo. Cinco cidades brasileiras estão entre as dez com maior número de inscrições.

Além da capital paulista, aparecem Brasília, em quinto, Curitiba, sétimo, Belo Horizonte, nono, e Salvador, a décima.

A pesquisa foi divulgada pelo Catraca Livre, que, por sua vez, citou o Mega Curioso. De acordo com o levantamento, em 2017, a cada mês, mais de 100 mil brasileiros se registraram no site.

Entre as cidades, São Paulo ocupa o primeiro lugar, seguida pelo Rio de Janeiro e depois por Santiago, no Chile.

O Brasil está ainda em segundo lugar entre os países com mais inscrições, só fica atrás dos Estados Unidos.

Outro dado que pode indicar os tempos de empoderamento da mulher é que elas vêm se registrando mais que eles, na proporção de 1,5 para cada homem. A proporção global é de 0,9.

Fonte: Vírgula UOL