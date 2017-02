Santa Cruz completa 103 anos de história

O Santa Cruz completa nesta sexta-feira 103 anos de história no futebol brasileiro. Fundado em Recife no dia 3 de fevereiro de 1914, o Santinha nasceu do desejo de 11 jovens de combater o racismo. Impedidos de jogar, eles criaram seu próprio clube para enfrentar a repressão.

Em 1915, a equipe já participava de um campeonato recém-criado contra times mais organizados e com maior poder financeiro. Em sua primeiro partida, o Tricolor pernambucano aplicou uma goleada de 7 a 0 contra o Rio Negro. O adversário, surpreendido com a derrota, exigiu revanche e foi novamente goleado, mas dessa vez pelo placar de 9 a 0. Com os resultados e o caráter mais popular a equipe foi atraindo cada vez mais a simpatia dos torcedores.

No campeonato estadual, o Santa Cruz possui 29 títulos e é o atual bicampeão pernambucano. No cenário nacional, a equipe é a atual campeã da Copa do Nordeste e busca o segundo título consecutivo neste ano. Além disso, conquistou a Série C do Brasileirão em 2013 e, em 2017, vai disputar a segunda divisão da competição.

(Com Assessoria)