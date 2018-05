Sandy e Júnior dão entrevista juntos após 10 anos e descartam volta da dupla

Sandy e Júnior

Gente, que saudades! Na madrugada do último domingo (27), Sandy e Júnior deram uma entrevista juntos, após dez anos do fim da dupla, no Altas Horas, da TV Globo. Eles participaram do quadro de entrevistas “Linha do Tempo””.

“A gente já teve diversos e nunca aceitou dar entrevista. Não dava pra deixar essa oportunidade passar, porque não tinha lugar melhor para a gente fazer isso”, disse Júnior. “É muito bom celebrar esses 17 anos que a gente esteve um ao lado do outro, profissionais. E eu me sinto aqui celebrando essa carreira que a gente construiu, linda…”, completou Sandy.

Sobre o que mudou com o término da dupla na relação dos dois, ambos disseram que ficaram mais irmãos. “A gente ficou mais irmão. Hoje em dia a gente se encontra e fala de assuntos de família; filhos, netos, o que for”, disse Sandy.

E sobre a possibilidade de voltar com a dupla eventualmente, ambos descartaram a ideia. Confira a entrevista completa:

Fonte: Vírgula UOL