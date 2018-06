Sandra Bullock se emociona ao falar da adoção dos filhos

Sandra Bullock

Leia maisFernanda Takai exibe ‘lado B’ de Tom Jobim em álbum: ‘Não queria …George Clooney diz que fiasco de ‘Batman & Robin’ o fez …

Sandra Bullock se emocionou ao falar sobre a adoção de seus filhos, Louis, de 8 anos, e Laila, de 6, em uma entrevista para o Today Show, durante a promoção de seu novo filme, Oito Mulheres e um Segredo.

“Sempre me diziam algo lindo: a criança perfeita te encontrará. Você vai encontrar seu filho. Você não acredita nisso quando não está acontecendo; você se pergunta: ‘Onde está a minha família?’. E quando acontece, você entende exatamente o que falavam”, afirmou.

O primeiro a ser adotado foi Louis. Na época, ela ainda estava casada com Jesse James. Tudo aconteceu em 2010

“Eu sabia, algo me disse que minha criança estava lá. Eu olhei para Louis e disse: ‘Aí está você’. Parecia que ele sempre esteve presente. Ele olhou nos meus olhos e era apenas… esperto. Meu filho era esperto”, contou.

Já em 2015, foi a vez de Laila. Ao falar sobre a história, Sandra fez questão de passar um recado. “Não há um prazo final. Existem centenas de milhares de crianças que estão prontas para serem seus filhos. Você é uma mãe para sempre no momento em que aceita o amor daquela criança”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL