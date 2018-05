Samuel Rosa sobre encontro do rock com orquestra sinfônica: ‘Uma fusão feliz’

(Foto: divulgação) Samuel Rosa

Leia maisFestival TIM Music, com Simone e Simaria, é cancelado devido à …MC Loma fica irreconhecível com novo visual: ‘Estou muito …

Embora a música clássica e o rock sejam estilos totalmente distintos, eles sempre dialogaram bem. Artistas como Beatles, The Who, Deep Purple e Metallica já provaram isso unindo os dois universos em trabalhos específicos. Agora é a vez de Samuel Rosa, do Skank, Rodrigo Suricato, do Suricato e Barão Vermelho, e a guitarrista Lari Basilio se juntar à Orquestra Juvenil Heliópolis para mostrar que essa união é mais do que bem vinda.

O encontro acontecerá no show gratuito Sinfonia Samsung Rock Vol. 2 neste domingo, 27, às 18h no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Em exclusiva com o Virgula, Samuel Rosa falou sobre essa essa junção de estilos que tem dado certo: “Em alguns momentos pontuais, a fusão entre o rock e a música erudita é muito feliz. Desde os anos sessenta o rock já flertava com o gênero. Depois veio a fase da psicodelia e do progressivo que se aproximaram mais da música clássica, até chegar na onda das óperas-rock”.

“Mesmo no Skank já contamos com arranjos de cordas, violinos e instrumentos que compõe uma orquestra sinfônica. O álbum ‘Carrossel’, por exemplo, foi o que mais usamos essa ‘cama sonora orquestrada’”, conta o músico mineiro, que não deixará de fora canções de sua banda na apresentação. “Vou cantar a música ‘Dois Rios’ e vai ser interessante porque a original dela no álbum ‘Cosmotron’ não possui cordas“, diz.

O projeto homenageará os maiores hits do rock internacional e nacional e Samuel aproveita para dar mais alguns spoilers: “Também cantarei ‘Wonderwall’, do Oasis, que é um hino da minha geração dos anos noventa, e uma do Jorge Ben Jor que é um cara que admiro muito. Mas haverá muitos outros convidados, então o repertório será grande”.

(Foto: divulgação)

SERVIÇO:

Sinfonia Samsung Rock em SP

Quando: Dia 27 de maio, domingo, a partir das 18h

Onde:Plateia externa do Auditório Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Portão 2 do Parque Ibirapuera)

Quanto: Grátis

Shows mais esperados de 2018:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Simple Plan

25 de maio em Porto Alegre, 26 em Curitiba, 27 em São Paulo, 30 no Rio e 1 de junho em Uberlândia.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

5 Seconds of Summer

6 de junho em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Lorde (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Simple Plan

25 de maio em Porto Alegre, 26 em Curitiba, 27 em São Paulo, 30 no Rio e 1 de junho em Uberlândia.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

5 Seconds of Summer

6 de junho em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Lorde (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Mais galerias

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Rihanna na Vogue 2018

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Rihanna na Vogue 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1260327’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL