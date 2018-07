‘Samantha!’ e ‘Grimm’: novidades da Netflix para julho

O mês de julho chegou e, com ele, novidades na programação da Netflix.

Entre as séries, ‘Orange is The New Black’ tem novos episódios programados para o fim do mês. A última temporada de ‘Grimm’ estreia já no começo de julho. Quando também poderemos ver a primeira temporada de ‘Samantha!’, primeira produção brasileira de comédia para a Netflix.

Confira outros lançamentos do mês na galeria:

Novidades da Netflix para julho

‘Grimm’ volta som sua sexta e última temporada em 03/07

Créditos: Reprodução

Novidades da Netflix para julho

‘Samantha!’, produção brasileira, estreia no dia 06 de julho

Créditos: Reprodução

Novidades da Netflix para julho

‘Anne With an E’ volta com segunda temporada em 06/07

Créditos: Reprodução

Novidades da Netflix para julho

‘Bates Motel’ aparece de novo em 10/07 para sua quinta e última temporada

Créditos: Reprodução

Novidades da Netflix para julho

‘Orange is the New Black’ volta dia 27/07 com a sexta temporada

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL