Salsa pode te deixar 18% mais inteligente, segundo estudo

Se você gosta de dançar, o médico Michael Mosley tem um motivo a mais para você “vestir as sapatilhas”: é possível aumentar compreensão em 8%, foco em 13% e memória em até 18% após uma única aula de salsa. O benefício jamais foi relacionado a outros tipos de exercício. Salsa exige que a pessoa aprenda e memorize passos para diferentes ritmos da música. As informações são de um estudo feito para programa de boa forma The Truth About Getting Fit, da BBC.

Liderado pelo professor Michael Duncan, da Universidade Conventry, a pesquisa considerou que a salsa estimula diferentes processos no cérebro. “Dançar é uma atividade que movimenta o corpo, mas também exige coordenação”, disse Duncan. “A salsa requer o uso do sistema cognitivo”, acrescentou.

Para os resultados, uma equipe de pesquisadores usaram voluntários e uma série de testes mentais. Foram avaliadas capacidade de decisão, habilidade de concentração e reflexo. Os voluntários, então, fizeram uma aula de salsa com duração de 30 minutos, e os mesmos testes foram refeitos.

