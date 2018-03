Salário de Neymar pagaria 1.693 jogadoras de futebol feminino, diz pesquisa

(Foto: divulgação) Neymar

Segundo o Sporting Intelligence, o salário de Neymar no Paris Saint-Germain pagaria 1.693 jogadoras de futebol feminino em sete ligas, sendo na França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, Austrália e México. Anualmente, o craque brasileiro recebe o valor de US$ 43,8 milhões (cerca de R$ 140,55 milhões), um dos mais altos do mundo.

Segundo o site, se juntar todas as folhas de pagamento dos times da primeira divisão de futebol feminino da Espanha chega ao total de US$ 438 mil. Ou seja, nem um décimo do salário de Neymar.

A pesquisa foi revelada nesta quarta, 7, um dia antes do Dia Internacional da Mulher, mostrando o quanto a mulher continua tendo o salário mais baixo do que dos homens no futebol.

A quantidade de jogadoras profissionais também é inferior aos homens, sendo 1.790 mulheres e 137 mil homens no mundo todo.

