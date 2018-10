Saiu o teaser-trailer da live-action de Aladdin e estamos encantados

(Foto: reprodução/ vídeo)

Saiu nesta quinta, 11, um dia antes dos Dias das Crianças, o 1º teaser-trailer de Aladdin. O vídeo da esperada versão live-action do clássico da Disney foi divulgado durante o 2 Minute Warning do Thursday Night Football.

O teaser mostra o pássaro Iago passeando pelos céus da Arábia e apresenta cenários belíssimos e grandiosos. Em outra cena, o ator Mena Massoud, que interpreta o próprio Aladdin é visto tentando pegar a lâmpada mágica.

Dirigido por Guy Ritchie, Aladdin chega aos cinemas em 23 de maio de 2019.

Confira:

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney:

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

1) ‘Christopher Robbin’ e seu amiguinho Pooh, lançados em 1966, são os primeiros da lista. Com Hayley Atwell, Mark Gatiss e Jim Cummings no elenco, o filme estreia no próximo mês de agosto.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

2) O maior projeto da Disney para live-actions será ‘Dumbo’, o fofo elefantinho lançado em 1941. Para o filme, o estúdio não usará animais e vai contar com um mix de soluções tecnológicas para dar vida ao personagem principal. Tim Burton é quem dirige o longa, que deve estrear em março de 2019.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

3) Guy Ritchie é quem está a frente do live-action de ‘Aladdin’. A produção está adiantada e já sabemos que Naomi Scott será a Princesa Jasmine e Will Smith a famosa voz do Gênio da Lâmpada. A estreia também é esperada para o primeiro semestre de 2019.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

4) O aclamado ‘O Rei Leão’ também chega aos cinemas no ano que vem. Por enquanto, sabemos que Donald Glover é quem dará voz a Simba.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

5) Em 2020, será a vez do live-action de ‘Mulan’, que será comandado pela diretora Niki Caro.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

Fonte: Vírgula UOL