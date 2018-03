Saíram as primeiras imagens de ‘A Amiga Genial’, série baseada no romance de Elena Ferrante

Reprodução Lenu e Lina

Leia maisFantasiado de Elsa, homem ajuda caminhão a desatolar da neveLembram das Winx? As fadinhas vão virar live action pela …

A HBO finalmente divulgou as primeiras imagens de A Amiga Genial, baseado no primeiro romance da série italiana de livros de Elena Ferrante.

Nas imagens, aparecem Lenú (apelido de Elena Greco) e Lila (Rafaella Cerullo) na infância e na adolescência. O romance se passa na década de 50 em Nápoles, na Itália, e fala justamente sobre a amizade das duas.

Reprodução Lenu e Lina

Na infância, Elisa Del Genio é Elena, enquanto Ludovica Nasti é Lila. Já na adolescência, os papeis são assumidos por Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

A série terá oito episódios na primeira temporada e está sendo gravada na Itália. A direção é de Saverio Costanzo. A estreia ainda não tem data, mas deve ser ainda este ano.

Fonte: Vírgula UOL