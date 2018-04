Saíram as primeiras imagens da HQ do The Weeknd em parceria com a Marvel

Starboy

Leia maisH&M pede desculpas por anúncio racista após críticas de The …Selena Gomez fala sobre término com The Weeknd e suposta …

A Entertainment Weekly divulgou as primeiras imagem da HQ que The Weeknd vai lançar em parceria com a Marvel, expandindo o universo de Starboy, seu último álbum.

Starboy

Os quadrinhos foram escritos pelo cantor em parceria com La Mar Taylor e Christos Gate. Na história de The Weeknd Presents: Starboy, onde o herói combate o canibal Jack “The Chef” Smiley.

O lançamento da revista acontece em junho, nos Estados Unidos. Quem aí já está curioso para ler?

Starboy

Fonte: Vírgula UOL