Saída de servidores para ver jogo intensifica trânsito na Esplanada

A saída de servidores públicos para assistir ao jogo do Brasil contra a Bélgica deixou o trânsito mais intenso que o rotineiro na Esplanada dos Ministérios por volta do meio-dia desta sexta-feira (6). A partida será daqui a pouco, às 15h, na Arena Kazan, um dos palcos da Copa da Rússia. A portaria que regulamentou o funcionamento dos órgãos públicos durante a Copa foi editada no último dia 22 pelo Ministério do Planejamento.

No Ministério da Fazenda, por exemplo, a expectativa é que o órgão fique aberto para os servidores que quiserem trabalhar durante o jogo. Além disso, funcionários terceirizados, como alguns agentes de segurança e recepcionistas, devem permanecer trabalhando no horário do jogo. A agenda de hoje do alto escalão do Ministério da Fazenda só previa atividades para os secretários até as 13h. O ministro da Fazenda, Eduardo Guaria, tem despachos internos em São Paulo.

O Ministério do Planejamento estabeleceu ponto facultativo para os servidores públicos federais. Os órgãos e entidades da administração pública federal devem permanecer abertos no horário dos jogos da seleção e assim os servidores podem optar por assistir às partidas fora do órgão público e depois compensar as horas não trabalhadas, ou continuar com suas atividades profissionais regularmente.

Originalmente, outra portaria do Ministério do Planejamento determinava que os órgãos públicos ficassem fechados durante os jogos do Brasil na Copa. Nos dias em que as partidas fossem à tarde, como hoje, o expediente começaria de manhã e se encerraria às 13h. Apenas serviços essenciais continuariam funcionando.

No entanto, algumas categorias profissionais entraram na Justiça e conseguiram liminares para continuar trabalhando durante os jogos, sob o argumento de que a compensação das horas não trabalhadas prejudicaria a rotina de alguns servidores.

Fonte: Agência Brasil