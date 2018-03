Saiba quem era socialite que morreu com 7 amigas em queda de avião

Reprodução Mina Basaran com amigas

A socialite turca e herdeira de negócios Mina Basaran, de 28 anos, e sete amigas morreram no domingo quando um aviã

privado viajando de Sharjah para Istambul caiu no Irã.

A viagem aos Emirados Árabes Unidos foi uma festa para comemorar o casamento de Mina com Murat Gezer, dono da loja de impressão Metprint Baski Sistemler. De acordo com a mídia turca, eles deveriam se casar no dia 14 de abril no Ciragan Sarayi, um hotel de cinco estrelas no Bósforo que é um antigo palacio otomano.

O Ministério dos Transportes da Turquia disse que o avião que caiu no sudoeste do Irã pertence a uma empresa chamada Basaran Holding, holding privada do empresário turco Huseyin Basaran, o pai da Mina.

O deputado Basaran é ex-vice-presidente do clube de futebol do Trabzonspor e sua empresa investiu em diversos setores, incluindo iate, finanças, construção, turismo, aviação, cimento e energia.

Seu império começou com um negócio de avelãs em Trabzon no nordeste da Turquia.

Mina, a filha mais velha de dois herdeiros era a única filha, fazia parte do conselho de administração da empresa e supostamente estava na fila para administrar o negócio.

Também a bordo estava Liana Hananel, fundadora da marca de roupas Lily e Rose, uma marca de traje de banho design de luxo, Zeynep Coskun, Jasmin Baruh Siloni, Asli Izmirli, Ayse And, Sinem Akay e Burcu Urfali.

Akay estudou moda na Itália e trabalhou no setor de moda e vestuário. Urfali também trabalhou com moda, tendo estudado na Universidade Técnica de Istambul e mais tarde em Nova York. Ela começou seu próprio rótulo de moda em 2015 chamado Bug Uniform, fazendo uniformes de trabalho feitos sob medida.

Mina postou imagens dela e de seus amigos de viagem no perfil Instagram, que, após a triste notícia, teve um grande aumento do número de seguidores. A conta agora foi definida como privada.

A jovem se formou-se no Departamento de Administração de Empresas da Universidade Koc e completou um mestrado em Londres. Ela também apareceu em revistas de moda como a Vogue Turquia.

Socialite Mina Basaran

Fonte: Vírgula UOL