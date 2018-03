Saiba quem é Dedé Teicher, baterista que roubou cena no The Killers

Samuel Kobayashi Dedé Teicher

Durante o show do The Killers neste domingo no Lollapalooza 2018, a apresentadora do Multishow Dedé Teicher foi chamada para subir ao palco e tocar bateria na música For Reasons Unknown.

A baterista do Scracho estreou como apresentadora do Multishow em 2013 e desde então vem comandando a transmissão de grandes eventos.

Dedé não é nenhuma iniciante. Em 2009, ela venceu a categoria Melhor Instrumentista no Prêmio Multishow. A banda carioca marcou a geração nos anos 2000. Em 2008, Divina Comédia entrou para a trilha de Malhação.

Lollapalloza 2018, segundo dia

Público no show da Liniker

Pearl Jam

Pearl Jam

Pearl Jam

Pearl Jam

Geral do público no Lolla

Pearl Jam

Geral do público no Lolla

Pearl Jam

Pearl Jam

Geral

Público no show da Liniker

Público no show da Liniker

Liniker

Público no show da Liniker

Público no show da Liniker

Público no show da Liniker

Liniker

Liniker

Liniker

Público no show da Liniker

Público no show da Liniker

Liniker

Liniker

Liniker

Liniker

Público no show da Liniker

Público no show da Liniker

Liniker e Tássia Reis

Liniker

Liniker

Liniker

Liniker

Liniker

Liniker e Tássia Reis

Liniker e Tássia Reis

Liniker e Tássia Reis

Tássia Reis

Tássia Reis

Liniker

Liniker

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Lino Crizz da Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Mano Brown Boogie Naipe

Anderson Paak

Anderson Paak

Mano Brown

Mano Brown

Imagine Dragons

Imagine Dragons

20180324_141445

20180324_133921

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Thaynara Souza, 24

Thainara Dias, 28

Rebecca Freitas, 20

Marina de Paula, 19

Luciana Oliveira, 30

Lola Cavalcante, 24

Kermilin, 20

Isabela Maciel, 22

Marina Barreto, 25

Marília Alves, 22

Lunna Remy, 17

Luciana Rocha, 22

Isabela Dallape, 21

Gabriel Shinggi, 21

Fernanda Grecco, 21

Femi Ricnie, 29

