Saiba quais shows público mais gostou do Lollapalooza 2018

Os headliners do Lollapalooza 2018 cumpriram seu papel e deixaram o festival com a reputação em alta. Pessoas do público ouvidas pelo Virgula elogiaram os shows de Red Hot Chili Peppers e Pearl Jam. Imagine Dragons foi considerado o ponto baixo. Não pela performance banda em si, mas pelo sistema de som do palco Onix, que não suportou tanto gente. O som não alcançava a parte de trás do morro e era difícil até mesmo se locomover.

“O som do Imagine Dragons estava bem ruim, eles precisam pensar um pouco na logística das pessoas”, disse Jéssica Simões, 37. Os show que ela mais gostou foram os de Red Hot e Pearl Jam. “Achei a estrutura melhor”, afirma, sobre o palco Budweiser, o principal.

Luiza Barbieri, 26, concorda. “Imagine Dragons estava ruim o som. É difícil descer lá. Deveriam ter feito em um palco maior”, diz. “Pearl Jam foi bem legal”, elogia.

Os novinhos adoram “fritar” ao som de música eletrônica. O crescimento do palco Perry, originalmente uma grande tenda mostra que é disso que a molecada gosta. “Cat Dealers foi melhor que eu esperava”, disse Rafael Salmeron, 15. Mas eles não tem o menor preconceito e também curtem rock, no melhor estilo fluido. “Gostei do The Neighborhood, vim mais por eles”, conta Marina Dominato, 15.

Luisa Suzuki, 19, também curtiu Cat Dealers. Juliano Pereira, 18, se surpreendeu positivamente com Khalid.

Leiner Salinas, 42, que foi em todos as edições do Lollapalloza Brasil, que ocorre desde 2012, fala sobre o que mais gostou. “LCD Soundsystem, Red Hot, David Byrne, Pearl Jam. Hoje (domingo), o Metronomy estava legal”.

Ele avalia que a mudança do palco Axe para perto do Onix funcionou bem. “Acaba um, começa outro”, disse. Sobre o festival, ele aponta que o aumento de público e de lugar exige mais esforço de quem assiste. “É bem cansativo.”

“Preferia o Jockey. Se transformou em outra coisa. Era mais rock e indie”, disse, antes de partir em busca de mais um show.

