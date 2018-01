Saiba quais foram os artistas mais populares de 1987 na realidade

Reprodução/Facebook Lista falsa

Uma lista falsa que circula pelas redes sociais compara artistas populares em 1987 e 2017. Uma postagem de março de 2017 da Bilesky Discos, citando o Mofolândia, já havia mostrado que os brasileiros mais populares da época eram Legião Urbana, Lulu Santos, Rosana e Cazuza.

Já entre os mais populares de 2017, a fake news mostra-se também sem qualquer base na realidade, tanto no levantamentos dos mais tocados do YouTube quanto do Spotify.

Montagem/Divulgação Renato Russo e Lulu Santos

Músicas mais tocadas em 1987:

1 – Livin’ On A Prayer – Bon Jovi

2 – Que País é Este – Legião Urbana

3 – The Lady In Red – Chris DeBurgh

4 – Um Certo Alguém – Lulu Santos

5 – With Or Without You – U2

6 – O Amor e o Poder – Rosana

7 – Codinome Beija-Flor – Cazuza

8 – Always – Atlantic Starr

9 – Didn’t We Almost Have It All – Whitney Houston

10 – I Still Haven’t Found What I’m Looking For – U2

11 – Kátia Flávia – Fausto Fawcett & Os Robôs Efêmeros

12 – Esquece e Vem – Nico Rezende

13 – Flores em Você – Ira!

14 – Bad – Michael Jackson

15 – Don’t Dream It’s Over – Crowded House

16 – Faraó, Divindade do Egito – Olodum

17 – Descendo o Rio Nilo – Capital Inicial

18 – Carrie – Europe

19 – Amanhã é 23 – Kid Abelha

20 – Shake You Down – Gregory Abbott

21 – Human – Human League

22 – Don’t Get Me Wrong – Pretenders

23 – Ausência – Chrystian & Ralf

24 – Faroeste Caboclo – Legião Urbana

25 – Homem Primata – Titãs

26 – Somewhere Out There – Linda Ronstadt & James Ingram

27 – La Bamba – Los Lobos

28 – Retratos e Canções – Sandra Sá

29 – Who’s That Girl – Madonna

30 – Songbird – Kenny G

31 – I’ll Be Over You – Toto

32 – Stay The Night – Benjamin Orr

33 – Infinita Highway – Engenheiros do Hawaii

34 – The Miracle Of Love – Eurythmics

35 – Luka – Suzanne Vega

36 – Nothing’s Gonna Stop Us Now – Starship

37 – The Way It Is – Bruce Hornsby & The Range

38 – I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) – Whitney Houston

39 – Eu Não Quero Mais – Fundo de Quintal

40 – Vida Dividida – Chrystian & Ralf

41 – Looking For A New Love – Jody Watley

42 – Emotion In Motion – Ric Ocasek

43 – C’est La Vie – Robbie Nevil

44 – Sábado – José Augusto

45 – Me Perdoa, Poeta – Leci Brandão

46 – Coming Around Again – Carly Simon

47 – Eu Já Tirei a Tua Roupa – Wando

48 – Madagascar Olodum – Olodum

49 – You Got It All – The Jets

50 – Walk Like An Egyptian – Bangles

51 – Don’t Forget Me (While I’m Gone) – Glass Tiger

52 – Let’s Wait Awhile – Janet Jackson

53 – Everything I Own – Boy George

54 – O Nosso Amor a Gente Inventa – Cazuza

55 – Head To Toe – Lisa Lisa & Cult Jam

56 – I Want Your Sex – George Michael

57 – Lambadas III – Fafá de Belém

58 – In Too Deep – Genesis

59 – Is This Love? – Whitesnake

60 – Tiro ao Álvaro – Adoniran Barbosa & Elis Regina

61 – Right Between The Eyes – Wax

62 – Two People – Tina Turner

63 – (I Just) Died In Your Arms – Cutting Crew

64 – Caleidoscópio – Dulce Quental

65 – Família – Titãs

66 – Iluminados – Ivan Lins

67 – Passos no Porão – Rádio Taxi

68 – Lean On Me – Club Nouveau

69 – La Isla Bonita – Madonna

70 – Glory Of Love – Peter Cetera

71 – Meet Me Half Way – Kenny Loggins

72 – Open Your Heart – Madonna

73 – Change Of Heart – Cyndi Lauper

74 – I Just Can’t Stop Loving You – Michael Jackson

75 – Is This Love – Survivor

76 – Hospício – Amado Batista

77 – Um Dia, Um Adeus – Guilherme Arantes

78 – Nothing’s Gonna Change My Love For You – Glen Medeiros

79 – Terra de Gigantes – Engenheiros do Hawaii

80 – Alone – Heart

81 – Aauu – Titãs

82 – Vá Com Deus – Roberta Miranda

83 – Preciso Aprender a Só Ser – Caetano Veloso

84 – Just To See Her – Smokey Robinson

85 – What’s Going On – Cyndi Lauper

86 – Hey Jude – Kiko Zambianchi

87 – Only In My Dreams – Debbie Gibson

88 – Rhythm Is Gonna Get You – Gloria Estefan & Miami Sound Machine

89 – Notorious – Duran Duran

90 – A Voz do Rádio – Sula Miranda

91 – Pinga Ni Mim – Sergio Reis

92 – Holiday Rap – M.C. Miker G & D.J. Sven

93 – Até o Fim – Verônica Sabino

94 – Rolam as Pedras – Kiko Zambianchi

95 – Diamonds – Herb Alpert

96 – Eu Gosto de Mulher – Ultraje a Rigor

97 – A Revolta dos Dândis – Engenheiros do Hawaii

98 – Quero Ficar Com Você – Maria Bethânia

99 – Gone With The Winner – Century

100 – You’re The Voice – John Farnham

Fonte: Mofolândia

Já em relação a 2017, a lista falsa também erra. Veja os mais tocados no Spotify e YouTube.

Spotify

1. Shape of You – Ed Sheeran

2. Hear me Now – Alok

3. Vidinha de Balada (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

4. Te assumi pro Brasil (Ao Vivo) – Matheus & Kauan

5. Sua Cara (feat Anitta & Pabllo Vitar) – Major Lazer

6. K.O. – Pabllo Vitar

7. Você Partiu Meu Coração – Nego do Borel

8. Loka – Simone & Simaria

9. Despacito (Remix) – Luis Fonsi

10. Raspão (Ao Vivo) – Henrique & Diego

YouTube

1. Loka, Simone e Simaria

2. Bum Bum Tam Tam, MC Fioti

3. O Grave Bater, MC Kevinho

4. Você Partiu Meu Coração, Nego do Borel

5. Henrique e Juliano: Vidinha de Balada

6. Vai Embrazando, MC Zaac part. MC Vigary

7. Acordando o Prédio, de Luan Santana

8. K.O, Pabllo Vittar

9. Paradinha, Anitta

10. MC Kevinho, Tô Apaixonado Nessa Mina

Fonte: Vírgula UOL