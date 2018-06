Saiba onde ouvir música ao vivo em Orlando

Música ao vivo em Orlando

Leia mais’Criativa e diversa’; conheça a cena musical de Orlando

De shows gigantes de artistas do pop, rock, hip hop e de todas a vertentes que ocorrem no Amway Center, com capacidade para 20 mil pessoas, quando se fala em opções musicais da vida noturna de Orlando, elas são muitas.

Descubra alguns dos melhores lugares para curtir música ao vivo em Orlando e na região.

Hard Rock Live

Instituição de música ao vivo em Orlando. Com um interior ultramoderno e um sistema de som de última geração, o Hard Rock Café oferece o melhor dos dois mundos com um restaurante e locais de música, onde uma variedade de bandas locais e internacionais tocam durante todo o ano.

House of Blues

Seu nome pode ser o House of Blues, mas este incrível local de música ao vivo e destino para a vida noturna de Orlando atender a uma grande variedade de gostos musicais. Durante todo o ano, a casa apresenta shows de alguns dos melhores artistas de hoje em gêneros que variam de música eletrônica a rock.

Veranda LIVE em Thornton Park

O Veranda LIVE é o mais novo espaço de música ao ar livre de Orlando para apresentações musicais locais e nacionais. Eles atualizaram e acomodaram o pátio no The Veranda LIVE no Thornton Park com um novo palco, iluminação e uma lista completa de shows gratuitos em Orlando todas as quintas e sábados.

The Social

importante casa de shows em Downtown Orlando. É o destino dos indies, alternativos e do rock da atualidade, apresentando um ambiente pequeno, mas amplo, para música ao vivo.

Beacham

Localizado ao lado do Social, o Beacham é dedicada à música alternativa. Com um ambiente imenso e semelhante ao de um teatro, é uma das melhores salas de concertos de Orlando, com um sistema de som de última geração.

Blackstar

Meticulosamente trabalhada para ser o local de concertos mais intimista, que inclui um sistema imersivo de vídeo e iluminação, além da qualidade do som.

Plaza Live Orlando

Lugar histórico para a música independente de Orlando. Eleitos um dos 100 melhores locais do mundo em enquete do Pollstar em 2010, 2011 e no Top 50 em 2012.

Lafayette’s Pointe Orlando

Para a melhor música ao vivo em Orlando e deliciosos pratos do sul, Lafayette é o lugar.

Soundbar

O novo local de música ao vivo em Downtown Orlando recentemente assumiu o Backbooth. Depois de algumas remodelações, o local recebe talentos locais.

Will’s Pub

Com cerveja artesanal, música ao vivo com artistas da cena local, do rock ao country.

Tanqueray’s

Oferece um calendário noturno de apresentações. Parte importante de qualquer escapada noturna no Downtown de alguém interessado no underground local.

Tin Roof Orlando

Boa comida, atendimento amigável e boa música ao vivo.

* O jornalista viaja a convite de Visit Orlando

21 One Pilots no The Social

Hard Rock Cafe Orlando

Créditos: Dlee Kirby

Hard Rock

House of Blues, Orlando

Ttanqueray's

Créditos: Andrew Gibson

Tin Roof

Soundbar

The Beacham

The Plaza

The Plaza

The Plaza

The Social

Wills Pub

Wills Pub

Música em Orlando

Fonte: Vírgula UOL