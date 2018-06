Saiba o que famosas disseram sobre vídeo machista

Saiba o que famosas falaram de vídeo machista

Muitas famosas se manifestaram em repúdio ao vídeo com teor machista protagonizado por torcedores brasileiros na Copa do Mundo.

Ivete Sangalo, Fernanda Lima, Astrid Fontanelle, Bruna Linzmeyer e Mônica Iozzi estão entre as celebridades que se posicionaram nas redes.

A atriz Bruna Lizmeyer compartilhou o vídeo e escreveu no Instagram: “Não é engraçado. É machismo. Misoginia. E vergonha. Muita vergonha”. Tais Araújo repostou a publicação de Bruna acrescentando: “Não é engraçado”.

Evaristo Costa lamentou: “Vergonha nacional/mundial”. Já Ivete escreveu o seguinte: “Nesse vídeo, desde o momento que recebi, vejo uma infinidade de equívocos. Lamentável que muitos de um mesmo grupo participam desse papelão machista. Falta de lisura, de educação, de hombridade. Sinto tanta vergonha por vocês, garotos”, lamentou.

Monica Iozzi: “Nojo. Vergonha. Revolta. Me recuso a postar o vídeo aqui. Me recuso a divulgar cenas que propaguem ódio, desrespeito, humilhação. Mas eu não conseguiria não falar sobre este vídeo horrendo. Constrangida por ver meu país sendo representado mundo afora por este tipo de gente. Indignada ao ver mais uma mulher sendo tratada com tamanho escárnio e desrespeito”.

