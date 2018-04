Saiba motivo que faz Cristiano Ronaldo não ter tatuagens

Cristiano Ronaldo

Leia maisCristiano Ronaldo aparece com seus 4 filhos em foto postada por …

Jogadores tatuados se tornaram comuns no futebol atual. Mas a regra não vale para o craque português Cristiano Ronaldo.

De acordo com o Mirror, a possível razão é a doação de sangue, já que depois de cada tatuagem, se você é um doador, precisa esperar de quatro a seis meses para fazer uma nova doação.

O atleta é um dos embaixadores de uma campanha de doação de sangue da Cruz Vermelha. Talentoso e solidário, Cristiano Ronaldo é o ídolo que outros deveriam copiar.

Fonte: Vírgula UOL