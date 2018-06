Saiba como foi o primeiro dia da Copa do Mundo 2018

A Copa do Mundo Rússia 2018 começou hoje (14), às 12h (horário de Brasília), com o jogo entre as seleções do país anfitrião e da Arábia Saudita, no histórico Estádio Luzhniki, em Moscou, palco da Olimpíada de 1980, e que foi reformado para a competição da Federação Internacional de Futebol (Fifa). Antes de a bola rolar, a festa oficial de abertura foi rápida e teve como destaques o cantor britânico Robbie Williams e a soprano russa Aida Garifullina.

Os donos da casa abriram a Copa do Mundo com uma goleada sobre a Arábia Saudita. Desacreditada por resultados ruins em sua preparação para o torneio, a seleção russa surpreendeu e venceu por 5 a 0 o fraco time saudita. Cheryshev saiu do banco e marcou dois gols, sob aplausos do presidente Vladimir Putin.

Tite confirma time que entra em campo na estreia do Brasil na Copa

Desde o início da era Tite, em junho de 2016, o Brasil soma 17 vitórias, três empates e uma derrota, com 47 gols marcados a favor e cinco contra. A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo contra a Suíça no próximo domingo, às 15h (horário de Brasília), na Rostov Arena, em Rostov-no-Don

Autor de 2 gols, Cheryshev é eleito melhor jogador da abertura da Copa

O atacante do Villareal começou no banco de reservas, entrou no jogo aos 24 minutos do primeiro tempo, devido a uma lesão de Alan Dzagoev, e marcou dois dos cinco gols: o primeiro aos 42 minutos da etapa inicial, e o outro aos 46 do segundo tempo.

Espanha faz último treino antes da estreia contra Portugal na Copa

A seleção espanhola mostrou entusiasmo nesta quinta-feira (14) no último treino antes da estreia na Copa do Mundo da Rússia contra Portugal, mesmo depois da inesperada demissão de Julen Lopetegui na terça-feira, técnico que foi substituído por Fernando Hierro.

Depois de dois dias de agitação, a seleção retomou pouco a pouco a normalidade perante a proximidade do primeiro desafio no Mundial da Rússia, partida que será disputada no estádio Fisht, em Sochi

Fonte: Agência Brasil