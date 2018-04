Saiba a sequência certa de filmes da Marvel para ver antes de ‘Vingadores: Guerra Infinita’

(Foto: reprodução/ montagem)

Será que você está pronto(a) para assistir ao Vingadores: Guerra Infinita, que estreia nesta quinta, 26, nos cinemas, e enfrentar ao ira de Thanos? O vilão quer destruir metade da vida do universo e precisa reunir as seis Joias do Infinito para atingir seu objetivo. Mas onde estão essas joias? Qual o poder de cada uma delas? O que elas significam?

Para você chegar tinindo ao cinema, o serviço Now, que está exibindo 16 títulos da Marvel Studios (até Thor: Ragnarok), listou a sequência que eles devem ser vistos para poder entender melhor cada detalhe das Joias do Infinito.

Confira abaixo e adentre ao universo Marvel:

1. Capitão América: O primeiro Vingador

Elenco: Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan. Direção: Joe Johnston

Créditos: reprodução

2. Homem de Ferro

Elenco: Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard. Direção: Jon Favreau

Créditos: reprodução

3. Homem de Ferro 2

Elenco: Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard, Scarlett Johansson. Direção: Jon Favreau

Créditos: reprodução

4. O Incrível Hulk

Elenco: Eric Bana, Jeniffer Connelly, Nick Nolte, Josh Lucas. Direção: Louis Leterrier

Créditos: reprodução

5. Thor

Elenco: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman, Idris Alba, Anthony Hopkins. Direção: Kenneth Branagh

Créditos: reprodução

6. Os Vingadores

Elenco: Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlet Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston. Direção: Joss Whedon

Créditos: reprodução

7. Homem de Ferro 3

Elenco: Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard, Scarlett Johansson. Direção: Jon Favreau

Créditos: reprodução

8. Thor: O Mundo Sombrio

Elenco: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman, Idris Alba, Anthony Hopkins. Direção: Alan Taylor

Créditos: reprodução

9. Capitão América 2: O Soldado Invernal

Elenco: Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Anthony Mackie. Direção: Joe Russo, Anthony Russo

Créditos: reprodução

10. Guardiões da Galáxia

Elenco: Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Michael Rooker. Bradley Cooper, Dave Bautista, Glenn Close, Benicio Del Toro. Direção: James Gunn

Créditos: reprodução

11. Guardiões da Galáxia 2

Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Michael Rooker, Bradley Cooper, Kurt Russel, Dave Bautista. Direção: James Gunn

Créditos: reprodução

12. Vingadores: Era de Ultron

Elenco: Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlet Johansson, Jeremy Renner. Direção: Joss Whedon

Créditos: reprodução

13. Capitão América: Guerra Civil

Elenco: Chris Evans, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Chadwick Boseman, Jeremy Renner, Paul Bettany, Paul Rudd, Daniel Brühl, Tom Holland. Direção: Joe Russo, Anthony Russo

Créditos: reprodução

14. Doutor Estranho

Elenco: Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen. Direção: Scott Derrickson

Créditos: reprodução

15. Homem-Aranha: De Volta ao Lar

Elenco: Tom Holland, Zendaya, Michael Keaton, Robert Downey Jr.. Direção: Jon Watts

Créditos: reprodução

16. Thor: Ragnarok

Elenco: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Anthony Hopkins. Direção: Taika Waititi

Créditos: reprodução

17. Pantera Negra

Elenco: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Letitia Wright. Martin Freeman. Direção: Ryan Coogler

Créditos: reprodução

18. Vingadores: Guerra Infinita

Elenco: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Peter Dinklage, Danai Gurir, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin, Chris Pratt. Direção: Anthony Russo e Joe Russo

Créditos: reprodução

