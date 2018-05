Sabrina Sato posa para foto e revela barriguinha de grávida

Sabrina Sato

Enfrentando uma gravidez de risco, Sabrina Sato exibiu pela primeira vez sua barriga de grávida. A apresentadora está grávida de uma menina, fruto do seu relacionamento com o ator Duda Nagle.

“Sempre tive vontade de fazer foto na frente do espelho, igual a das mulheres grávidas que olhava e admirava aqui no #instagram . Hoje já tenho uma barriguinha pra cuidar e tô me sentindo na minha melhor forma. Mais bonita do que nunca. O amor por ela e pela minha barriga só crescem mais a cada dia”, afirmou na legenda

Fonte: Vírgula UOL