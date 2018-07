Sabrina Sato ganha 8 kg e pensa em nomes para ‘Japinha’

Sabrina Sato

Grávida de uma menina, Sabrina Sato concedeu entrevista para Bazaar e falou sobre a vida de gestante e possíveis nomes da “Japinha”, como chama o bebê.

“Ainda não decidimos o nome, mas gosto muito de nomes curtos e fortes. Adoro Chiara, Gal, Matilda, Amora, Mia e Nirvana”, afirmou.

Ela, que namora o ator Duda Nagle, segue fotografando campanhas, comandando seu programa na Rede Record e voltou para a academia, após ser liberada pelos médicos a se exercitar.

“Eu não tive enjoo na gravidez, a única coisa que eu sinto é fome, então estou comendo muito, engordei 8 kg nos três primeiros meses”, afirmou

“Tudo muda na gravidez: o rosto, as bochechas, a barriga, os olhos… Estou me sentindo maravilhosa e adorando aproveitar cada fase da minha gravidez”, resumiu.

Fonte: Vírgula UOL