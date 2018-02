Sabores baunilha e canela de cigarro eletrônico são os mais agressivos

Pixabay

Essências para cigarro eletrônico como baunilha e canela atacam o sistema imunológico, de acordo com um estudo feito pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. As substâncias contidas nas essências produzem inflamações e danos nos tecidos, em alguns casos podem destruir células. As informações foram publicadas pelo Daily Mail.

Apesar de os cigarros eletrônicos serem vendidos como opção mais saudável que o cigarro comum, cientistas descobriram que os efeitos são perigosos. A publicidade sobre os cigarros eletrônicos fez com que uma parcela considerável de fumantes optasse pela versão que não queima tabaco. Nos Estados Unidos, existem mais de 500 marcas e quase 8 mil sabores no mercado, segundo dados da American Lung Association.

Uma pesquisa divulgada no começo desta semana pela Academia Nacional de Ciências mostrou que fumantes de cigarro eletrônico apresentam mais chances de desenvolver doenças ligadas ao sistema imune. O motivo seria a destruição dos glóbulos brancos causada pelas essências.

Fonte: Vírgula UOL