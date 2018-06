Rússia pede à população para não transar com turistas na Copa

Política sugeriu que russos devem ter filhos de mesma raça

A presidente do comitê da Família, Mulheres e Crianças na Rússia, Tamara Pletnyova, pediu às mulheres do país para não transarem com turistas durante os jogos da Copa do Mundo. Segundo Tamara, manter relações sexuais com estrangeiros durante o evento tem como consequência o aumento de mães solteiras e sozinhas nos cuidados com o filho. As informações são do The Guardian.

“Haverá meninas que conhecerão homens e darão à luz. Talvez algumas se casem, talvez não. Mas as crianças vão sofrer, da mesma forma que aconteceu depois da Copa de 1980 em Moscou”, disse ela. Tamara afirmou que os comentários não estão relacionados a nacionalismo, mas sugeriu que seria melhor que as crianças nascessem de pais da mesma raça. “É uma coisa se os pais são da mesma raça e outra completamente diferente se são de raças diferentes. Nós devemos dar à luz às nossas próprias crianças”, disse ela.

A Rússia tem um dos níveis mais altos de casos de HIV na Europa, e é o lugar onde mais casos aparecem por ano. Segundo o The Guardian, 1 milhão de fãs de futebol devem visitar o país para acompanhar a Copa do Mundo.

Fonte: Vírgula UOL