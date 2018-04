Russa é condenada por cortar fora o pênis do marido e diz que ‘está tudo normal’

(Foto: East2west News/ reprodução Daily Mail)

A russa Lira Plaksina, de 47 anos e moradora do vilarejo de Vasilyevo, em Tartaristão, foi condenada a quatro anos de prisão por cortar fora o pênis do seu marido (agora ex).

Segundo informa o Daily Mail, o marido de Lira chegou bêbado em casa tarde da noite e exigiu fazer sexo com ela. Mais tarde, quando ele estava dormindo embriagado no sofá, ela decepou o pênis dele com uma faca de cozinha.

No julgamento Lira alegou que agiu em própria defesa, mas foi considerada culpada por tê-lo atacado em um momento vulnerável, quando estava dormindo.

No tribunal, ela disse que ‘está tudo normal’, mostrando nenhum arrependimento com o que fez e aceitando a pena. Ao sair do local escoltada por policiais, mandou beijinhos.

(Foto: East2west News/ reprodução Daily Mail)

Sorvete no inverno

O frio intenso no país não é desculpa para recusar sorvete. Sorveterias continuam abertas – e vendendo – mesmo quando a temperatura cai abaixo de zero

Créditos: Reprodução

Levar presente

Ao visitar um amigo, vizinho ou familiar, segundo o site Russia Beyond, os russos costumam levar presentes. Uma caixa de chocolates, um bolo, flores ou um brinquedo para a criança da casa. Por lá, não se deve chegar à casa de alguém de mão vazia

Créditos: Reprodução

Tomar chá com colher

Nos tempos da União Soviética, as pessoas brincavam que os russos bebiam chá com o olho direito fechado, para não correr o risco de o cabo da colher entrar no olho

Créditos: Reprodução

Ano novo duas vezes

Até 1918, russos usavam o calendário juliano que fica 13 dias atrás do calendário gregoriano, adotado por todos os países ocidentais. Resultado: duas comemorações de ano novo. Apesar de os russos terem adotado o calendário gregoriano há tempos, a comemoração do “velho ano novo” ainda é tradição no país

Créditos: Reprodução

Tudo no último minuto

Os russos deixam para fazer tudo no último minuto. Eles são atrasados para começar, mas terminam bem e dentro do deadline. Por um lado, isso mostra incapacidade de planejamento, por outro, indica que os russos são bons em executar trabalho

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL