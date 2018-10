Rupert Grint quase se demitiu após gravar Harry Potter e o Cálice de Fogo

Rupert Grint

Rupert Grint relembrou a época de Harry Potter e revelou em entrevista ao The Independent que quase se demitiu após o sucesso de Harry Potter e o Cálice de Fogo, em 2005.

“Pensei: ‘Eu realmente quero continuar fazendo isso? É um pouco difícil’. Porque, obviamente, é um sacrifício. Você não valoriza o anonimato, fazer coisas normais, sair. Com a fama, tudo era diferente e um pouco assustador. Tinha horas que eu ficava: ‘Eu cansei’”, afirmou.

Rupert Grint já tinha comentando uma vez que pensou em desistir da atuação após o final da saga cinematográfica de Harry Potter.

Perfeito para os fãs de Harry Potter!

O professor Kyle Hubler surpreendeu seus alunos da sétima e oitava série transformando uma classe em uma sala de aula temática de Harry Potter, com Chapéu Seletor e tudo

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL