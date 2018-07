Ruivos, carecas e crespos: Apple lança 70 novos emojis

Nesta terça-feira (17) é comemorado o Dia Mundial do Emoji, e a Apple aproveitou a data para lançar 70 novos ideogramas. Entre os novatos, estão desenhos com cabelos ruivos, grisalhos, crespos e pessoas carecas.

Cara de frio, emoji fazendo festa, símbolo do infinito, olho grego, um papagaio, um pavão, uma lagosta e frutas estão entre as novidades.

Os emojis chegam nas próximas semanas depois de atualização gratuita do iOS e estarão disponíveis em iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

Os emojis fazem tanto sucesso que, recentemente, uma ganhadora da loteria na Jamaica usou uma máscara dos desenhos para manter sua identidade secreta durante a cerimônia para receber o prêmio milionário.

Que figura!

Jamaicana preserva identidade e aparece para receber prêmio da loteria usando máscara de emoji

Créditos: Reprodução / Twitter

Fonte: Vírgula UOL